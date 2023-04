Xi und Macron fordern rasche Ukraine-Friedensgespräche

Peking - Chinas Staatschef Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben zu baldigen Friedensgesprächen für die Ukraine aufgerufen. Ziel sei eine "Wiederaufnahme der Gespräche, so schnell wie möglich, für einen dauerhaften Frieden", sagte Macron nach einem bilateralen Treffen am Donnerstag in Peking. Der Kreml schloss eine Vermittlung durch China jedoch derzeit aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte China vor Waffenlieferungen an Russland.

Selenskyj deutet vage möglichen Abzug aus Bachmut an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts wieder verstärkter russischer Angriffe auf Bachmut wird die Lage der ukrainischen Streitkräfte dort immer prekärer. Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete erstmals vage einen möglichen Rückzug an. Die ukrainische Führung ist eigenen Angaben zufolge zudem nach einer geplanten Frühjahrsoffensive zu Gesprächen mit Russland über die Krim bereit. Unterdessen wurde offenbar der für die Heeresgruppe Ost der russischen Streitkräfte zuständige Kommandant abgesetzt.

SPÖ - Doskozil mit "Wahlprogramm" von Mindestlohn bis Pflege

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat am Donnerstag sein Programm für die Mitgliederbefragung zum SPÖ-Bundesparteivorsitz vorgestellt. Insbesondere setzt er auf im Burgenland bereits umgesetzte Vorhaben wie den Mindestlohn von 2.000 Euro netto, der im landesnahen Bereich gilt, die Umstrukturierung der Pflege und den Gratiskindergarten. Die Haltung zu Asyl sei "nicht links oder rechts, sondern vernünftig", meinte Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Mordermittlungen nach Tod von 57-Jähriger, Partner enthaftet

Wien - In einer Wohnung in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend eine 57-Jährige durch ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der Frau wurde zunächst festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht, aber am Donnerstag enthaftet, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, auf APA-Anfrage mitteilte. Es sei kein dringender Tatverdacht gegeben. "Die Ermittlungen gehen aber weiter", betonte Bussek. Derzeit steht weiter Mordverdacht im Raum.

Neue Proteste gegen Macrons Pensionsreform in Frankreich

Paris - Einen Tag nach dem erfolglosen Gespräch zwischen Frankreichs Regierung und den Gewerkschaften im Pensionsstreit sind Zehntausende im Land zum Protest auf die Straße gegangen. Am Donnerstagnachmittag kam es in Paris, Lyon und Nantes zu Ausschreitungen. Die Behörden rechneten bei dem neuerlichen Streik- und Protesttag landesweit mit bis zu 800.000 Demonstrantinnen und Demonstranten gegen die schrittweise Anhebung des Pensionseintrittsalters von 62 auf 64 Jahre.

Schwere Vorwürfe gegen DPD-Paketversand

Wien/Lauterach/Leopoldsdorf - Das DPD-Verteilerzentrum Kalsdorf bei Graz steht derzeit unter heftiger Kritik: Zusteller, die dort über Subfirmen tätig sind, klagen über extreme Arbeitszeiten sowie eine schlechte Bezahlung, berichtet der "Standard" am Donnerstag mit dem Verweis auf mehrere "Hundert Seiten Dokumente aus dem Logistikzentrum Kalsdorf bei Graz (Depot 0628)".

Klima-Aktivistin gibt sich nach Einvernahme kämpferisch

Österreich-weit/Klagenfurt/Leoben - Die deutsche Klima-Aktivistin Anja Windl ist am Donnerstag in Leoben durch die Fremdenpolizei einvernommen worden. Die Studentin in Klagenfurt befindet sich seit vergangener Woche im Visier des Bundesamts für Asyl und Fremdenwesen (BFA) und soll aus Österreich ausgewiesen werden. Hintergrund sind Protestaktionen, an denen die 26-Jährige als Mitglied der "Letzten Generation" beteiligt war. "Ich lasse mich nicht einschüchtern", sagte Windl der APA nach der Einvernahme.

