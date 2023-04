SPÖ - Doskozil mit "Wahlprogramm" von Mindestlohn bis Pflege

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat am Donnerstag sein Programm für die Mitgliederbefragung zum SPÖ-Bundesparteivorsitz vorgestellt. Insbesondere setzt er auf im Burgenland bereits umgesetzte Vorhaben wie den Mindestlohn von 2.000 Euro netto, der im landesnahen Bereich gilt, die Umstrukturierung der Pflege und den Gratiskindergarten. Die Haltung zu Asyl sei "nicht links oder rechts, sondern vernünftig", meinte Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Prigoschin: Eroberung von Bachmut in drei bis vier Wochen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Widerstand der ukrainischen Truppen in Bachmut erwirkt offenbar allmählich ein Umdenken bei den russischen Militärs. "In drei bis vier Wochen" könne die seit Monaten umkämpfte Stadt erobert werden, schätzte Jewgeni Prigoschin, Chef der berüchtigten Wagner-Söldner, am Donnerstag auf einem ihm zugeschriebenen Telegram-Kanal. Erst vor wenigen Tagen hatte er noch behauptet, Bachmut sei eingenommen worden. Kiew deutete unterdessen erstmals vage einen möglichen Rückzug an.

Papst wusch Häftlingen am Gründonnerstag die Füße

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Gründonnerstag in der Jugendstrafanstalt von Casal del Marmo in einem Außenbezirk von Rom zwölf Jugendlichen - zehn Burschen und Frauen unterschiedlichen Alters und Nationalität - die Füße gewaschen. Zu ihnen zählte auch ein Muslim. Vor der Fußwaschung feierte Franziskus eine Messe mit den Jugendlichen in Anwesenheit von circa 100 Personen.

Neue Proteste gegen Macrons Pensionsreform in Frankreich

Paris - Einen Tag nach dem erfolglosen Gespräch zwischen Frankreichs Regierung und den Gewerkschaften im Pensionsstreit sind Hunderttausende im Land zum Protest auf die Straße gegangen. Am Donnerstag kam es in Paris, Lyon und Nantes zu Ausschreitungen. Dabei wurden nach Angaben von Innenminister G�rald Darmanin 154 Polizisten verletzt. Unter ihnen seien einige Schwerverletzte, teilte der Minister am Donnerstagabend mit. Außerdem habe es landesweit 111 Festnahmen gegeben.

Missbrauchermittlungen in Wiener Jugendbetreuungseinrichtung

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt zu einem möglichen sexuellen Missbrauch in einer Betreuungseinrichtung für Jugendliche mit intellektuell-kognitiver Beeinträchtigung. Das bestätigte Behördensprecherin Nina Bussek am späten Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage. Ein Betreuer soll zwischen 2016 und 2019 in der Einrichtung, die Jugendlichen eine Werkstätte und Tagesstruktur bietet, eine zunächst 17-Jährige wiederholt missbraucht haben.

WHO-Chef Tedros warnt vor Mangel bei Medizin-Personal

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens vor einer wachsenden Personallücke im globalen Gesundheitssystem gewarnt. Bis 2030 würden weltweit geschätzte zehn Millionen Fachkräfte fehlen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. Alle Länder sollten im Zuge des Wiederaufbaus nach der Corona-Pandemie für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen im medizinischen Sektor sorgen.

Wirtschaftskammer will Aus für CO2-Steuer

Wien - Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Karlheinz Kopf (ÖVP) tritt für eine Abschaffung der CO2-Steuer in der kommenden Legislaturperiode ein. Im "Kurier" bejaht er eine entsprechende Frage mit Blick auf die Höhe der Energiepreise, die auch nicht mehr auf den früheren Stand zurückkehren würden. Ebenfalls eine Absage erteilt er dem Klimaschutzgesetz. Dieses sieht der VP-Nationalratsabgeordnete nach wie vor "nicht beschlussfähig".

