Israelische Gegenangriffe auf Ziele im Libanon und in Gaza

Tel Aviv/Gaza - Als Reaktion auf den schweren Raketenbeschuss vom Vortag hat Israel in der Nacht auf Freitag Ziele im Libanon sowie im Gazastreifen angegriffen. In der Früh berichtete das israelische Militär auf Twitter von Angriffen im Libanon, weitere Details wurden aber keine bekanntgegeben. Medienberichten zufolge gab es Explosionen südlich der Stadt Tyros. In der Nähe soll sich ein palästinensisches Flüchtlingslager befinden. In der Nacht hatte Israel bereits Angriffe in Gaza geflogen.

SPÖ - Doskozil mit "Wahlprogramm" von Mindestlohn bis Pflege

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat am Donnerstag sein Programm für die Mitgliederbefragung zum SPÖ-Bundesparteivorsitz vorgestellt. Insbesondere setzt er auf im Burgenland bereits umgesetzte Vorhaben wie den Mindestlohn von 2.000 Euro netto, der im landesnahen Bereich gilt, die Umstrukturierung der Pflege und den Gratiskindergarten. Die Haltung zu Asyl sei "nicht links oder rechts, sondern vernünftig", meinte Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Papst Franziskus feiert Kreuzweg am Kolosseum in Rom

Rom - Papst Franziskus wird an diesem Karfreitag den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom feiern. Noch vor der öffentlichen Prozession steht der Pontifex der Karfreitagsliturgie im Petersdom vor. Der Karfreitag ist Teil der sogenannten Karwoche, die mit dem Palmsonntag beginnt und am Ostersonntag in die Osterwoche mündet. Bei der Andacht am Abend wird an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert.

Macron setzt Staatsbesuch in China fort

Peking - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Freitag seinen dreitägigen Staatsbesuch in China fortgesetzt. Nach seinen Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Peking gab es keine Anzeichen, dass China von seiner politischen Rückendeckung für Russland im Ukraine-Konflikt abrücken würde. Xi Jinping bekräftigte lediglich seine Absicht, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen zu wollen.

Neue Proteste gegen Macrons Pensionsreform in Frankreich

Paris - Einen Tag nach dem erfolglosen Gespräch zwischen Frankreichs Regierung und den Gewerkschaften im Pensionsstreit sind Hunderttausende im Land zum Protest auf die Straße gegangen. Am Donnerstag kam es in Paris, Lyon und Nantes zu Ausschreitungen. Dabei wurden nach Angaben von Innenminister G�rald Darmanin 154 Polizisten verletzt. Unter ihnen seien einige Schwerverletzte, teilte der Minister am Donnerstagabend mit. Außerdem habe es landesweit 111 Festnahmen gegeben.

Missbrauchermittlungen in Wiener Jugendbetreuungseinrichtung

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt zu einem möglichen sexuellen Missbrauch in einer Betreuungseinrichtung für Jugendliche mit intellektuell-kognitiver Beeinträchtigung. Das bestätigte Behördensprecherin Nina Bussek am späten Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage. Ein Betreuer soll zwischen 2016 und 2019 in der Einrichtung, die Jugendlichen eine Werkstätte und Tagesstruktur bietet, eine zunächst 17-Jährige wiederholt missbraucht haben.

Prigoschin: Eroberung von Bachmut in drei bis vier Wochen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Widerstand der ukrainischen Truppen in Bachmut erwirkt offenbar allmählich ein Umdenken bei den russischen Militärs. "In drei bis vier Wochen" könne die seit Monaten umkämpfte Stadt erobert werden, schätzte Jewgeni Prigoschin, Chef der berüchtigten Wagner-Söldner, am Donnerstag auf einem ihm zugeschriebenen Telegram-Kanal. Erst vor wenigen Tagen hatte er noch behauptet, Bachmut sei eingenommen worden. Kiew deutete unterdessen erstmals vage einen möglichen Rückzug an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red