Israelische Gegenangriffe auf Ziele im Libanon und in Gaza

Tel Aviv/Gaza - Als Reaktion auf den schweren Raketenbeschuss vom Vortag hat Israel in der Nacht auf Freitag Ziele im Libanon sowie im Gazastreifen angegriffen. Die Armee habe im Nachbarland die "terroristische Infrastruktur" der Hamas zum Ziel genommen, meldete das israelische Militär in der Früh. Die Armee werde "der Terrororganisation Hamas nicht erlauben, vom Libanon aus zu operieren". Der libanesische Staat trage die Verantwortung für jeglichen Beschuss, der von seinem Gebiet ausgehe.

Beschwerden bei Bundesheer 2022 zurückgegangen

Wien - Die Zahl der von der Parlamentarischen Bundesheerkommission eingeleiteten Beschwerdeverfahren ist im Jahr 2022 weiter auf 182 zurückgegangen. Das geht aus deren jährlichem Tätigkeitsbericht hervor, wie das Verteidigungsministerium am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Nach einem Hoch von 580 im Jahr 2020 gab es 2021 noch 294 Verfahren.

Geheimpläne zur Stärkung des ukrainischen Militärs im Netz

Brüssel - Geheime Dokumente über US- und NATO-Pläne zur Unterstützung des ukrainischen Militärs im Vorfeld einer geplanten Offensive gegen Russland sind im Netz aufgetaucht. Das berichtete die Zeitung "New York Times" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Regierungsmitarbeiter. Das US-Verteidigungsministerium untersuche demnach, wer hinter der Veröffentlichung stecke. Die Unterlagen seien über die Social-Media-Plattformen Twitter und Telegram verbreitet worden, hieß es.

Russische Truppen rücken in Bachmut weiter vor

Kiew (Kyjiw) - Die russischen Truppen haben in der schwer umkämpften Stadt Bachmut offenbar das Westufer des Flusses Bachmutka unter ihre Kontrolle gebracht. Damit werde eine wichtige Versorgungsroute des ukrainischen Militärs bedroht, twitterte das britische Verteidigungsministerium am Freitag. In dem erbitterten Kampf um die Stadt im Osten der Ukraine haben die russischen Truppen dem Bericht zufolge Fortschritte gemacht. Die Ukraine kontrolliere die Lage, hieß es hingegen aus Kiew.

Papst Franziskus feiert Kreuzweg am Kolosseum in Rom

Rom - Papst Franziskus wird an diesem Karfreitag den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom feiern. Noch vor der öffentlichen Prozession steht der Pontifex der Karfreitagsliturgie im Petersdom vor. Der Karfreitag ist Teil der sogenannten Karwoche, die mit dem Palmsonntag beginnt und am Ostersonntag in die Osterwoche mündet. Bei der Andacht am Abend wird an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert.

Macron setzt Staatsbesuch in China fort

Peking - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Freitag seinen dreitägigen Staatsbesuch in China fortgesetzt. Nach seinen Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Peking gab es keine Anzeichen, dass China von seiner politischen Rückendeckung für Russland im Ukraine-Konflikt abrücken würde. Xi Jinping bekräftigte lediglich seine Absicht, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen zu wollen.

Jubel für erste Tanzproduktion bei Osterfestspielen Salzburg

Salzburg - Bei den Osterfestspielen Salzburg ist am Donnerstag erstmals getanzt worden. Intendant Nikolaus Bachler hat in diesem Jahr das klassische Opern- und Konzertprogramm für Neues geöffnet und mit Emanuel Gats "Träume" die erste Uraufführung in der Sparte Tanz zum Festival in die Felsenreitschule geholt. Das lockte auch neues Publikum an.

