Elfjähriger wohl an Tötung von deutschem Mädchen beteiligt

Wunsiedel - Nach dem Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in Deutschland geht die Polizei nach Spurenfunden von einer Tatbeteiligung eines Elfjährigen aus. Ergebnisse der Spurensicherung deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Buben aus der Einrichtung in Wunsiedel hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Wunsiedel mit. Da der Bub "nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht."

Israelische Gegenangriffe auf Ziele im Libanon und in Gaza

Tel Aviv/Gaza - Als Reaktion auf den Raketenbeschuss vom Vortag hat Israel in der Nacht auf Freitag Ziele im Libanon sowie im Gazastreifen angegriffen. Die Armee habe im Nachbarland die "terroristische Infrastruktur" der Hamas zum Ziel genommen, meldete das Militär in der Früh. Die Armee werde "der Terrororganisation Hamas nicht erlauben, vom Libanon aus zu operieren". Bei einem mutmaßlichen Angriff von Palästinensern im Westjordanland wurden zudem zwei israelische Frauen getötet.

Kreuzwegprozessionen und angespannte Lage in Jerusalem

Jerusalem - Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen haben am Freitag die traditionellen Kreuzwegprozessionen in der Jerusalemer Altstadt stattgefunden. Angesichts der gespannten Sicherheitslage hat die Polizei die Zahl der Einsatzkräfte erhöht, wie israelische Medien berichteten. In und um die Altstadt sowie in Ostjerusalem waren demnach 2.300 Beamte im Einsatz. Über der Stadt kreisten Hubschrauber.

Beschwerden bei Bundesheer 2022 zurückgegangen

Wien - Die Zahl der von der Parlamentarischen Bundesheerkommission eingeleiteten Beschwerdeverfahren ist im Jahr 2022 weiter auf 182 zurückgegangen. Das geht aus deren jährlichem Tätigkeitsbericht hervor, wie das Verteidigungsministerium am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Nach einem Hoch von 580 im Jahr 2020 gab es 2021 noch 294 Verfahren.

Lawrow für Friedensgespräche im Zuge "neuer Weltordnung"

Ankara - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hält Friedensgespräche zur Beilegung des Ukraine-Kriegs nur im Zuge einer "neuen Weltordnung" ohne eine Vorherrschaft der USA für möglich. Verhandlungen müssten auf der Berücksichtigung russischer Interessen basieren, sagte er am Freitag bei einem Besuch in der Türkei. "Es geht um die Prinzipien, auf denen die neue Weltordnung basieren wird." Lawrow drohte zudem mit einem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine.

Von Vater nach Ukraine-Zeichnung getrenntes Kind bei Mutter

Moskau - Das Drama um einen alleinerziehenden Vater und seine Tochter in Russland, die wegen einer Kinderzeichnung gegen die Ukraine-Offensive getrennt wurden, geht in die nächste traurige Runde: Noch bevor ein russisches Gericht über den endgültigen Sorgerechtsentzug des inzwischen zu zwei Jahren Haft verurteilten 54-Jährigen entscheiden sollte, wurde nun bekannt, dass seine Tochter Maria in die Obhut der Mutter gegeben wurde. Die beiden hatten sich seit Jahren nicht mehr gesehen.

Doskozil startet "Freundschaft-Tour"

Eisenstadt/Wien - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil wird unter dem Titel "Freundschaft-Tour" bei Parteimitgliedern für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender werben. Die Tour führt ihn ab nächster Woche in alle Bundesländer, geplant wird sie vom Organisationsteam um den früheren Bundesgeschäftsführer Max Lercher sowie Landesgeschäftsführer Roland Fürst, hieß es am Freitag gegenüber der APA. Die Termine finden vor allem am Wochenende statt.

China schickt weiter Kriegsschiffe in die Nähe von Taiwan

Peking - Nach dem Treffen der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat China am zweiten Tag in Folge Kriegsschiffe in die Nähe von Taiwan geschickt. Drei chinesische Kriegsschiffe seien durch die Gewässer um die Insel gefahren, teilte Taiwans Verteidigungsministerium am Freitag mit. Auch ein Kampfjet und ein Hubschrauber seien registriert worden.

