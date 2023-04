Israelische Gegenangriffe auf Ziele im Libanon und in Gaza

Tel Aviv/Gaza - Nach schwerem Beschuss mit Raketen aus dem Libanon auf Israel ist die Lage im Nahen Osten kurz vor Ostern eskaliert. Israel griff in der Nacht auf Freitag Stützpunkte militanter Palästinenser im Nachbarland sowie im Gazastreifen aus der Luft an. Die Armee machte sie für die heftigsten Angriffe aus dem Libanon seit eineinhalb Jahrzehnten verantwortlich. Im Westjordanland kamen nach einem mutmaßlichen Angriff von Palästinensern zwei israelische Frauen ums Leben.

Kreuzwegprozessionen und angespannte Lage in Jerusalem

Jerusalem - Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen haben am Freitag die traditionellen Kreuzwegprozessionen in der Jerusalemer Altstadt stattgefunden. Angesichts der gespannten Sicherheitslage hat die Polizei die Zahl der Einsatzkräfte erhöht, wie israelische Medien berichteten. In und um die Altstadt sowie in Ostjerusalem waren demnach 2.300 Beamte im Einsatz. Über der Stadt kreisten Hubschrauber.

Doskozil startet "Freundschaft-Tour"

Eisenstadt/Wien - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil wird unter dem Titel "Freundschaft-Tour" bei Parteimitgliedern für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender werben. Die Tour führt ihn ab nächster Woche in alle Bundesländer, geplant wird sie vom Organisationsteam um den früheren Bundesgeschäftsführer Max Lercher sowie Landesgeschäftsführer Roland Fürst, hieß es am Freitag gegenüber der APA. Die Termine finden vor allem am Wochenende statt.

Elfjähriger wohl an Tötung von deutschem Mädchen beteiligt

Wunsiedel - Nach dem Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in Deutschland geht die Polizei nach Spurenfunden von einer Tatbeteiligung eines Elfjährigen aus. Ergebnisse der Spurensicherung deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Buben aus der Einrichtung in Wunsiedel hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Wunsiedel mit. "Da der Bub nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht."

Lawrow für Friedensgespräche im Zuge "neuer Weltordnung"

Ankara - Friedensgespräche zur Beilegung des Ukraine-Kriegs sind nach Ansicht Russlands nur im Zuge einer "neuen Weltordnung" ohne eine Vorherrschaft der USA möglich. Verhandlungen müssten auf der Berücksichtigung russischer Interessen basieren, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag bei einem Besuch in der Türkei. "Es geht um die Prinzipien, auf denen die neue Weltordnung basieren wird." Lawrow drohte zudem mit einem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen mit Kiew.

47 Millionen Überstunden wurden 2022 nicht abgegolten

Wien - Im vergangenen Jahr wurden 47 Millionen geleistete Über- und Mehrstunden nicht vom Arbeitgeber abgegolten - weder mit Geld noch mit Zeitausgleich. Das entspricht rund jeder vierten Überstunde und ist deutlich mehr als bisher. In den vergangenen Jahren waren es im Schnitt rund 40 Mio. Über- und Mehrstunden, schrieb die Arbeiterkammer (AK) Wien am Freitag unter Bezug auf eine für die AK erstellte Sonderauswertung der Statistik Austria. Die WKÖ wies die Vorwürfe zurück.

US-Arbeitsmarkt abgekühlt - Stundenlöhne steigen langsamer

Washington - Trotz Bankenbeben und Kündigungswelle im Silicon Valley kühlt der US-Arbeitsmarkt nur langsam ab. Im März kamen 236.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, nach 326.000 im Februar und 472.000 im Januar, wie die Regierung am Freitag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten 239.000 neue Stellen vorhergesagt.

