Tourist bei mutmaßlichem Anschlag in Tel Aviv getötet

Tel Aviv - Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend nach Angaben von Sanitätern ein Italiener getötet und fünf weitere Touristen verletzt worden. Nach Polizeiangaben rammte der Attentäter nahe der Strandpromenade eine Gruppe von Menschen mit seinem Auto. Das Fahrzeug habe sich überschlagen. Ein Polizist habe bemerkt, dass der Fahrer versuchte, eine Waffe zu ziehen. Daraufhin habe er ihn erschossen.

Doskozil startet "Freundschaft-Tour"

Eisenstadt/Wien - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil wird unter dem Titel "Freundschaft-Tour" bei Parteimitgliedern für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender werben. Die Tour führt ihn ab nächster Woche in alle Bundesländer, geplant wird sie vom Organisationsteam um den früheren Bundesgeschäftsführer Max Lercher sowie Landesgeschäftsführer Roland Fürst, hieß es am Freitag gegenüber der APA. Die Termine finden vor allem am Wochenende statt.

Kreuzweg-Prozession am Kolosseum ohne den Papst

Rom/Vatikanstadt - Der Kreuzweg am Kolosseum in Rom hat am Karfreitag ohne den am vergangenen Samstag aus dem Krankenhaus entlassenen Papst Franziskus stattgefunden. "Aufgrund der großen Kälte dieser Tage" verfolgte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Prozession am Abend von dem Gästehaus Santa Marta aus, in dem er wohnt. Er schloss sich dem Gebet derjenigen an, die sich mit der Diözese Rom am Kolosseum versammelten, erklärte der Vatikan.

Angebliche US-Geheimpläne zur Ukraine sorgen für Aufregung

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA haben sich zurückhaltend zu der Veröffentlichung angeblich geheimer Pläne zur Unterstützung der Ukraine geäußert. "Wir sind uns der Berichte über die Social-Media-Posts bewusst und das Verteidigungsministerium prüft die Angelegenheit", sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Freitag. Die angeblichen US-Dokumente, die auf Twitter und Telegram kursieren, sind auf den 1. März datiert und als "Secret" oder "Top Secret" eingestuft. Kiew spricht von Fälschung.

US-Journalist in Russland wegen Spionage angeklagt

Moskau - Der in Russland verhaftete "Wall Street Journal"-Journalist Evan Gershkovich ist einem Agenturbericht zufolge wegen Spionage angeklagt worden. Die Nachrichtenagentur Interfax bezog sich in ihrem Bericht vom Freitag auf einen Insider. Der 31-Jährige war am 30. März in Jekaterinburg wegen des Verdachts der Spionage festgenommen worden, wie der russische Inlandsgeheimdienst FSB damals mitteilte. Das "Wall Street Journal" forderte die Freilassung des Reporters.

Xi: Politische Lösung einzig richtiger Weg aus Ukraine-Krise

Peking - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Freitag seinen dreitägigen Staatsbesuch in China fortgesetzt. Die Ukraine-Krise kann Chinas Präsident Xi Jinping zufolge nur durch eine politische Lösung beendet werden. Alle Beteiligten sollten sich auf halbem Weg treffen, um die Bedingungen für eine solche Lösungen festzulegen, sagte Xi laut dem Außenministerium zu Macron während eines Abendessens in Guangzhou.

Zwei Tote bei Verkehrsunfall am Bodensee

Lindau - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Wohnmobil in der Nähe des Bodensees sind zwei Männer ums Leben gekommen. Der 49 Jahre alte Fahrer des Autos sei bei Lindau (Bayern) nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen am Karfreitag mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen.

Mehr als 50 Tote nach Anschlägen auf Dorf in Nigeria

Lagos - Unbekannte Bewaffnete haben bei zwei Angriffen im westafrikanischen Nigeria nach offiziellen Angaben mindestens 51 Menschen getötet. Dutzende Angreifer seien am Montag und Dienstag in das Dorf Umuogidi im Bundesstaat Benue einfallen, sagte Regionalpolitiker Bako Ejeh der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Lokale Behörden vermuteten, die Anschläge seien von Viehhirten verübt worden; unter den Opfern befänden sich hauptsächlich Bauern, so Ejeh.

