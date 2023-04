Tourist bei mutmaßlichem Anschlag in Tel Aviv getötet

Tel Aviv - Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend nach Angaben von Sanitätern ein Italiener getötet und sieben weitere Touristen verletzt worden. Nach Polizeiangaben rammte der Attentäter nahe der Strandpromenade eine Gruppe von Menschen mit seinem Auto. Das Fahrzeug habe sich überschlagen. Ein Polizist habe bemerkt, dass der Fahrer versuchte, eine Waffe zu ziehen. Daraufhin habe er ihn erschossen.

Papst Franziskus feiert Osternachtliturgie

Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert an diesem Samstag in Rom im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi die Osternachtliturgie (19.30 Uhr). Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird bei der Feierlichkeit dabei sein. Vor der großen Ostermesse am Sonntag auf dem Petersplatz (10.00 Uhr) vor voraussichtlich Zehntausenden Gläubigen ist die Osternacht am Samstag der wichtigste Gottesdienst des Kirchenjahres.

US-Gericht setzt Zulassung für Abtreibungsmedikament aus

Washington - Ein Bundesgericht im US-Staat Texas hat die Zulassung des Abtreibungsmedikaments Mifepriston in den USA per einstweiliger Verfügung ausgesetzt. Der am Freitag (Ortszeit) erlassene Beschluss soll allerdings erst in sieben Tagen in Kraft treten, um der für die Zulassung von Medikamenten zuständigen Behörde die Möglichkeit zu geben, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen. US-Justizminister Merrick Garland teilte prompt mit, sein Ministerium werde berufen.

China startet dreitägige Militärübungen rund um Taiwan

Peking/Taipeh - China beginnt dreitägige Militärübungen rund um die Insel Taiwan. Das gab die Volksbefreiungsarmee am Samstag bekannt. Die Militärübungen werden demnach "planmäßig" nördlich, südlich und östlich der Insel Taiwan abgehalten, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Weitere Einzelheiten wurden bisher nicht genannt. Erst wenige Tage zuvor war die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt.

Selenskyj besteht auf Befreiung der Krim von Besatzung

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Befreiung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim von der russischen Besatzung als alternativlos bezeichnet. "Die Welt sollte wissen: Respekt und Ordnung werden erst in die internationalen Beziehungen zurückkehren, wenn die ukrainische Flagge wieder auf die Krim zurückkehrt", sagte Selenskyj in einer am Freitagabend bei Twitter verbreiteten Nachricht.

Ukraine will wieder Strom in den Westen exportieren

Kiew (Kyjiw) - Nach monatelangem russischen Raketenbeschuss plant die Ukraine nun die Wiederaufnahme des Stromexports nach Westen. "Das ukrainische Stromnetz funktioniert seit fast zwei Monaten ohne jegliche Verbrauchsbeschränkung und mit einer Leistungsreserve", sagte Energieminister Herman Haluschtschenko gemäß einer Mitteilung vom Freitag. Damit würden zusätzliche finanzielle Mittel für den Wiederaufbau der zerstörten und beschädigten Energieinfrastruktur erarbeitet.

