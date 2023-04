Israel mobilisiert nach Anschlägen weitere Polizisten und Soldaten

Tel Aviv - Nach zwei Attentaten mit insgesamt drei Toten hat Israel am Freitagabend die Mobilisierung zusätzlicher Polizisten und Soldaten angekündigt. Auf der Strandpromenade von Tel Aviv wurde ein italienischer Tourist bei einer Attacke mit einem Auto getötet, sieben weitere Touristen wurden verletzt. Der Täter wurde erschossen. Zuvor waren im Westjordanland zwei junge Frauen mit israelischer und britischer Staatsangehörigkeit getötet worden.

Papst Franziskus feiert Osternachtliturgie

Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert am Samstag in Rom im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi die Osternachtliturgie (19.30 Uhr). Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird bei der Feierlichkeit dabei sein. Vor der großen Ostermesse am Sonntag auf dem Petersplatz (10.00 Uhr) vor voraussichtlich Zehntausenden Gläubigen ist die Osternacht am Samstag der wichtigste Gottesdienst des Kirchenjahres. Beim traditionellen Kreuzweg vor dem Kolosseum im Rom fehlte der Papst am Freitagabend auf Anraten seiner Ärzte.

China startet dreitägige Militärübungen rund um Taiwan

Peking/Taipeh - China beginnt dreitägige Militärübungen rund um die Insel Taiwan. Das gab die Volksbefreiungsarmee am Samstag bekannt. Die Militärübungen werden demnach "planmäßig" nördlich, südlich und östlich der Insel Taiwan abgehalten, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Weitere Einzelheiten wurden bisher nicht genannt. Erst wenige Tage zuvor war die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt.

US-Gericht setzt Zulassung für Abtreibungsmedikament aus

Washington - Ein Bundesgericht im US-Staat Texas hat die Zulassung des Abtreibungsmedikaments Mifepriston in den USA per einstweiliger Verfügung ausgesetzt. Der am Freitag (Ortszeit) erlassene Beschluss soll allerdings erst in sieben Tagen in Kraft treten, um der für die Zulassung von Medikamenten zuständigen Behörde die Möglichkeit zu geben, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen. US-Justizminister Merrick Garland teilte prompt mit, sein Ministerium werde berufen.

Regierung auf EU-Ebene gegen "fair-Share" für Netflix & Co

Wien - In der EU läuft eine Debatte, ob und wie Netflix, Google und Co. von den Internet-Serviceprovidern stärker für ihr datenintensives Geschäft zur Kassa gebeten werden sollen. In der Diskussion um "fair-Share" wird sich jedenfalls Österreich gegen die Einführung einer Gigabit-Abgabe auf europäischer Ebene aussprechen, so Digitalisierungsstaatssekretär Tursky (ÖVP). Denn die Kosten würden auf die Konsumenten abgewälzt. Zudem sieht Turksy "die Netzneutralität durch eine solche zusätzliche Abgabe in Gefahr".

Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Baden-Württemberg

Stuttgart - Nach Schüssen im baden-württembergischen Asperg ist in der Nacht auf Samstag ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer 18 Jahre alter Mann erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei in Ludwigsburg am Samstag mitteilte. Nachdem Zeugen Schüsse gemeldet hatten, fand die Polizei die Leiche sowie den Schwerverletzten auf einem Schotterparkplatz. Die Polizei fahndete weiträumig unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Die Umstände der Tat seien bisher unklar, hieß es.

E-Bikes machen fast die Hälfte des Fahrradmarktes aus

Wien - Die Fahrradindustrie hat 2022 mehr als eine halbe Million Fahrräder an den heimischen Handel verkauft, etwa die Hälfte davon waren Elektro-Räder. Die Industrie verzeichnete damit einen Umsatz von rund 1,39 Mrd. Euro, wobei E-Bikes für knapp drei Viertel davon verantwortlich waren. Eine "richtige Explosion" gab es bei den E-Lastenrädern. Diese bewegen sich zwar zahlenmäßig mit rund 4.200 verkauften Lastenrädern auf niedrigem Niveau, das Plus beträgt aber 89 Prozent. Vor allem im urbanen Raum ist das Potenzial besonders groß.

