Transit-Gipfel mit Mattle, Söder und Kompatscher geplant

Innsbruck/Kufstein/Wien - In der Tiroler Dauercausa Transit kommt es offenbar bereits am kommenden Mittwoch auf der Festung in Kufstein zu einem kurzfristig fixierten "Gipfel" zwischen Tirols LH Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP). Dabei soll laut "Tiroler Tageszeitung" eine Erklärung über ein gemeinsames Verkehrsmanagement bzw. ein "Lkw-Slotsystem" unterzeichnet und präsentiert werden.

Ermittlungen gegen Betreuer in oö. Behinderteneinrichtung

Wels - In einer Behinderteneinrichtung in OÖ dürfte sich ein Betreuer an drei Frauen vergriffen haben. Der Mann wurde offenbar bereits entlassen. Die Staatsanwaltschaft Wels nahm Ermittlungen auf, bestätigte diese am Samstag der APA. Zwei der Frauen sollen sich einer Betreuerin ihrer Wohngruppe anvertraut habe, weil der Verdächtige sie unangenehm berührt habe, schreibt die "Kronen Zeitung". Der Beschuldigte soll zugegeben haben, auch eine dritte Bewohnerin intim berührt zu haben.

Israel mobilisiert nach Anschlägen Polizisten und Soldaten

Tel Aviv - Nach zwei Attentaten mit insgesamt drei Toten hat Israel am Freitagabend die Mobilisierung zusätzlicher Polizisten und Soldaten angekündigt. Auf der Strandpromenade von Tel Aviv wurde ein italienischer Tourist bei einer Attacke mit einem Auto getötet, sieben weitere Touristen wurden verletzt. Zuvor waren im Westjordanland zwei junge Frauen mit israelischer und britischer Staatsangehörigkeit getötet worden.

China hält dreitägige Militärübung nahe Taiwan ab

Peking/Taipeh - Inmitten erhöhter Spannungen hat China eine dreitägige Militärübung rund um die Insel Taiwan begonnen. Dabei handle es sich um eine "ernste Warnung" an "separatistische Kräfte" in Taiwan, teilte ein Sprecher der chinesischen Volksbefreiungsarmee am Samstag mit. Für die bis Montag geplante Militärübung wurden demnach unter anderem Bomberflugzeuge und Raketenschnellboote mobilisiert.

Papst Franziskus feiert Osternachtliturgie

Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert am Samstag in Rom im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi die Osternachtliturgie (19.30 Uhr). Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird bei der Feierlichkeit dabei sein. Vor der großen Ostermesse am Sonntag auf dem Petersplatz (10.00 Uhr) vor voraussichtlich Zehntausenden Gläubigen ist die Osternacht am Samstag der wichtigste Gottesdienst des Kirchenjahres.

Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Baden-Württemberg

Stuttgart - Nach den tödlichen Schüssen in Asperg bei Ludwigsburg in Baden-Württemberg hat die Polizei eine Sonderkommission gegründet, um die Tat schneller aufzuklären. Am Tatort in der Kleinstadt seien am Samstagvormittag noch jede Menge Kräfte der Kriminalpolizei gewesen, um Spuren zu sichern, sagte ein Sprecher der Polizei. In der Nacht auf Karsamstag waren nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Schüsse auf einem Parkplatz gefallen. Ein 18-Jähriger starb dabei.

Mehrere Osterfeuer zu früh entzündet

Klagenfurt/Graz - Gleich mehrere Osterfeuer sind in der Nacht auf Karsamstag in Südösterreich zu früh entzündet worden. Während der Landesfeuerwehrverband Steiermark mehrere Einsätze vermeldete, mussten in Kärnten fünf Feuerwehren ausrücken - in einer Gemeinde wurden gleich zwei Osterhaufen illegalerweise abgefackelt.

Abholzung des Amazonaswaldes in Brasilien nimmt zu

Manaus - Im brasilianischen Amazonasgebiet sind allein im März 356 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt worden. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die das Nationale Institut für Weltraumforschung (Inpe) mit Sitz in S�o Jos� dos Campos am Freitag (Ortszeit) veröffentlichte. Das entspricht laut dem brasilianischen Nachrichtenportal G1 einen Anstieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Inpe wertet Satellitenbilder aus, um Abholzung und Brände zu erfassen.

pin/rst