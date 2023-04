Transit-Gipfel mit Söder, Mattle und Kompatscher geplant

Innsbruck/Kufstein/Wien - In der Tiroler Dauercausa Transit kommt es offenbar bereits am kommenden Mittwoch auf der Festung in Kufstein zu einem kurzfristig fixierten "Gipfel" zwischen Tirols LH Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP). Dies berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe). Dabei soll eine Erklärung über ein gemeinsames Verkehrsmanagement bzw. ein "Lkw-Slotsystem" unterzeichnet und präsentiert werden.

Ermittlungen gegen Betreuer in oö. Behinderteneinrichtung

Wels - In einer Behinderteneinrichtung in OÖ dürfte sich ein Betreuer an drei Frauen vergriffen haben. Der Mann wurde offenbar bereits entlassen. Die Staatsanwaltschaft Wels nahm Ermittlungen auf, bestätigte diese am Samstag der APA. Zwei der Frauen sollen sich einer Betreuerin ihrer Wohngruppe anvertraut habe, weil der Verdächtige sie unangenehm berührt habe, schreibt die "Kronen Zeitung". Der Beschuldigte soll zugegeben haben, auch eine dritte Bewohnerin intim berührt zu haben.

Israel mobilisiert nach Anschlägen Polizisten und Soldaten

Tel Aviv - Angesichts der jüngsten tödlichen Anschläge in Israel und der wegen mehrerer religiöser Feiertage äußerst angespannten Sicherheitslage hat die israelische Polizei eine massive Verstärkung ihrer Einsatzkräfte angekündigt. Ab Sonntag würden vier Reservebataillone der Grenzpolizei in Stadtzentren eingesetzt, erklärte die Polizei am Samstag nach zwei Anschlägen mit insgesamt drei Toten. Die EU verurteilte die Gewalttaten und forderte von allen Seiten "maximale Zurückhaltung".

Iran installiert Kameras zu Überwachung von Kopftuchpflicht

Teheran - Der Iran verschärft sein Vorgehen gegen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch zeigen. Zur Kontrolle und Identifizierung würden an öffentlichen Plätzen und Verkehrsstraßen Kameras installiert, kündigte die Polizei am Samstag in einer über die Staatsmedien und das Justizportal Mizan verbreiteten Mitteilung an. Sollten Frauen gegen die Kleidervorschriften verstoßen, erhielten sie eine Warnung per SMS. Darin würden sie auch über die möglichen Strafen informiert.

China hält dreitägige Militärübung nahe Taiwan ab

Peking/Taipeh - China hat inmitten der zunehmenden Spannungen mit Taiwan ein Militärmanöver nahe der Insel begonnen. Das taiwanische Verteidigungsministerium sichtete nach eigenen Angaben bis Samstagnachmittag (Ortszeit) insgesamt neun Kriegsschiffe und 71 Militärflugzeuge im Gebiet rund um die Insel. Die chinesische Armee erklärte, die dreitägige Übung unter dem Namen "vereintes scharfes Schwert" sei eine "Warnung" an "separatistische Kräfte" in Taiwan.

Bischof Zsifkovics für freie Wahl beim Zölibat

Eisenstadt - Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics spricht sich dafür aus, dass den Priestern der Zölibat freigestellt wird. Im Interview mit dem ORF Burgenland anlässlich seines 60. Geburtstags erklärte er, dass sowohl die zölibatäre als auch die nicht zölibatäre Lebensweise ihren Wert haben sollte: "Und der Priester sollte frei wählen können." Papst Franziskus hatte den Zölibat erst kürzlich als "revidierbar" bezeichnet.

Toter und Verletzter nach Schüssen in Baden-Württemberg

Stuttgart - Nach den tödlichen Schüssen in Asperg bei Ludwigsburg in Baden-Württemberg hat die Polizei eine Sonderkommission gegründet, um die Tat schneller aufzuklären. Am Tatort in der Kleinstadt seien am Samstagvormittag noch jede Menge Kräfte der Kriminalpolizei gewesen, um Spuren zu sichern, sagte ein Sprecher der Polizei. In der Nacht auf Karsamstag waren nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Schüsse auf einem Parkplatz gefallen. Ein 18-Jähriger starb dabei.

