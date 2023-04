Verschärfte Sicherheitslage in Israel - Proteste sollen weitergehen

Tel Aviv - Ungeachtet der verschärften Sicherheitslage in Israel gehen die Proteste gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanyahu unvermindert weiter. Dies teilten die Veranstalter der seit drei Monaten andauernden Protestaktionen am Samstag mit. Ein Marsch, der nach der wöchentlichen Großkundgebung am Abend in Tel Aviv geplant war, sei jedoch auf Bitten der Polizei abgesagt worden.

Kiew: "Geheime Daten" in US-Medien sind russische Fälschung

Washington - Kiew hält auch die neuen im Internet aufgetauchten angeblich geheimen Dokumente für russische Fälschungen und Teil einer Desinformationskampagne Moskaus im Zuge des Krieges in der Ukraine. "Es ist ein gewöhnliches Geheimdienstspiel", meinte der Berater des Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, am Samstag bei Twitter und Telegram.

Erneut Dutzende Schülerinnen im Iran vergiftet

Teheran - In unterschiedlichen Regionen des Iran sind Medienberichten zufolge erneut Dutzende Schülerinnen vergiftet worden. Mindestens 60 Mädchen seien am Samstag in einer Mädchenschule in Haftkel in der südwestlichen Provinz Khuzestan vergiftet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Iribnews unter Berufung auf einen lokalen Behördenvertreter.

China hält dreitägige Militärübung nahe Taiwan ab

Peking/Taipeh - China hat inmitten der zunehmenden Spannungen mit Taiwan ein Militärmanöver nahe der Insel begonnen. Das taiwanische Verteidigungsministerium sichtete nach eigenen Angaben bis Samstagnachmittag (Ortszeit) insgesamt neun Kriegsschiffe und 71 Militärflugzeuge im Gebiet rund um die Insel. Die chinesische Armee erklärte, die dreitägige Übung unter dem Namen "vereintes scharfes Schwert" sei eine "Warnung" an "separatistische Kräfte" in Taiwan.

Neue Regierung in Estland steht

Tallinn - In Estland steht knapp fünf Wochen nach den Parlamentswahlen ein neues Regierungsbündnis. Die wirtschaftsliberale Reformpartei der amtierenden Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die Sozialdemokraten (SDE) und die liberale Partei Eesti 200 stimmten am Samstag in Tallinn für einen Koalitionsvertrag, auf den sich die Parteien zuvor geeinigt hatten. Das Dreierbündnis kommt auf eine Mehrheit von 60 der 101 Sitze im Parlament des an Russland grenzenden EU- und NATO-Landes.

Bischof Zsifkovics für freie Wahl beim Zölibat

Eisenstadt - Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics spricht sich dafür aus, dass den Priestern der Zölibat freigestellt wird. Im Interview mit dem ORF Burgenland anlässlich seines 60. Geburtstags erklärte er, dass sowohl die zölibatäre als auch die nicht zölibatäre Lebensweise ihren Wert haben sollte: "Und der Priester sollte frei wählen können."

Ermittlungen gegen Betreuer in oö. Behinderteneinrichtung

Wels - In einer Behinderteneinrichtung in Oberösterreich dürfte sich ein Betreuer an drei Frauen vergriffen haben. Der Mann wurde offenbar bereits entlassen. Die Staatsanwaltschaft Wels hat Ermittlungen aufgenommen, bestätigte diese am Samstag der APA einen Bericht in der "Kronen Zeitung".

Nach tödlichem Angriff: Trentino will Bären erlegen

Trient - Nach dem Tod eines 26-jährigen Joggers, der am Mittwoch von einem Bären in den Wäldern im norditalienischen Trentino angegriffen und tödlich verletzt worden ist, soll das Raubtier getötet werden. Die Trentiner Landesregierung erteilte die Anordnung, den Bären zu erlegen, der jetzt aufgrund der hinterlassenen Spuren an der Leiche gesucht werden soll.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red