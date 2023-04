Verschärfte Sicherheitslage in Israel - Weitere Proteste

Tel Aviv - Ungeachtet der verschärften Sicherheitslage in Israel gehen die Proteste gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanyahu unvermindert weiter. Dies teilten die Veranstalter der seit drei Monaten andauernden Protestaktionen am Samstag mit. Tausende von Menschen demonstrierten am Samstagabend erneut in der Küstenstadt Tel Aviv sowie in anderen Städten gegen die umstrittene Justizreform.

Kiew: "Geheime Daten" in US-Medien sind russische Fälschung

Washington - Kiew hält auch die neuen im Internet aufgetauchten angeblich geheimen Dokumente für russische Fälschungen und Teil einer Desinformationskampagne Moskaus im Zuge des Krieges in der Ukraine. "Es ist ein gewöhnliches Geheimdienstspiel", meinte der Berater des Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, am Samstag bei Twitter und Telegram.

Delegation aus Saudi-Arabien trifft zu Besuch im Iran ein

Riad - Nach sieben Jahren diplomatischer Eiszeit zwischen Saudi-Arabien und Iran ist am Samstag eine saudi-arabische Delegation in Teheran eingetroffen. Wie das Außenministerium in Riad mitteilte, sollte es bei den Gesprächen um eine Wiedereröffnung diplomatischer Vertretungen Saudi-Arabiens im Iran gehen. Der Besuch sei Folge des am 10. März geschlossenen trilateralen Abkommens zwischen den beiden Regionalmächten und China, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur SPA das Ministerium.

Erneut Dutzende Schülerinnen im Iran vergiftet

Teheran - In unterschiedlichen Regionen des Iran sind Medienberichten zufolge erneut Dutzende Schülerinnen vergiftet worden. Mindestens 60 Mädchen seien am Samstag in einer Mädchenschule in Haftkel in der südwestlichen Provinz Khuzestan vergiftet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Iribnews unter Berufung auf einen lokalen Behördenvertreter.

Neue Regierung in Estland steht

Tallinn - In Estland steht knapp fünf Wochen nach den Parlamentswahlen ein neues Regierungsbündnis. Die wirtschaftsliberale Reformpartei der amtierenden Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die Sozialdemokraten (SDE) und die liberale Partei Eesti 200 stimmten am Samstag in Tallinn für einen Koalitionsvertrag, auf den sich die Parteien zuvor geeinigt hatten. Das Dreierbündnis kommt auf eine Mehrheit von 60 der 101 Sitze im Parlament des an Russland grenzenden EU- und NATO-Landes.

Bischof Zsifkovics für freie Wahl beim Zölibat

Eisenstadt - Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics spricht sich dafür aus, dass den Priestern der Zölibat freigestellt wird. Im Interview mit dem ORF Burgenland anlässlich seines 60. Geburtstags erklärte er, dass sowohl die zölibatäre als auch die nicht zölibatäre Lebensweise ihren Wert haben sollte: "Und der Priester sollte frei wählen können."

Papst feiert Messe zum Ostersonntag auf dem Petersplatz

Rom - Papst Franziskus feiert an diesem Sonntag auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag (10.00 Uhr). Zu der Feier werden erneut Zehntausende Gläubige erwartet - bereits am vergangenen Wochenende nahmen nach Angaben der Gendarmerie des Vatikans rund 60.000 Menschen an der Palmsonntagsmesse teil. Am Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi und damit den Sieg des Lebens über den Tod.

Berlusconi reagiert laut Arzt gut auf Therapien

Rom - Der am Mittwoch in die Mailänder San Raffaele-Klinik eingelieferte italienische Expremier Silvio Berlusconi reagiert positiv auf die Behandlung wegen der Lungenentzündung, unter der er leidet. "Ich bin gelassen, weil wir unser Bestes tun. Der Patient reagiere trotz einer schweren Erkrankung gut auf die Therapien, kommentierte Alberto Zangrillo, Leibarzt des 86-jährigen Berlusconi, der auf der Intensivstation der Klinik liegt.

red