Verschärfte Sicherheitslage in Israel - Weiter Proteste

Tel Aviv - Trotz der verschärften Sicherheitslage in Israel dauern die Proteste gegen die umstrittene Justizreform der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu weiter an. Wie schon seit Wochen gingen am Samstagabend erneut tausende Menschen in Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten auf die Straße, um gegen das Vorhaben der ultrarechten Koalition zu protestieren, obwohl Netanyahu am 27. März eine Pause im Gesetzgebungsverfahren verkündet hatte.

Selenskyj sieht Ukraine auf dem Weg in die NATO

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht sein Land trotz des russischen Angriffskriegs auf dem Weg in die NATO. Angesichts neuer Militärhilfe des Westens und der internationalen Unterstützung habe die Ukraine eine gute Woche für ihre "Bewegung Richtung NATO" hinter sich, sagte Selenskyj in seiner am Samstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft.

Papst feiert Messe zum Ostersonntag auf dem Petersplatz

Rom - Papst Franziskus feiert an diesem Sonntag auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag (10.00 Uhr). Zu der Feier werden erneut Zehntausende Gläubige erwartet - bereits am vergangenen Wochenende nahmen nach Angaben der Gendarmerie des Vatikans rund 60.000 Menschen an der Palmsonntagsmesse teil. Am Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi und damit den Sieg des Lebens über den Tod.

Militärübung nahe Taiwan: USA mahnen China zur Zurückhaltung

Washington/Taipeh/Peking - Die USA haben Peking angesichts der Militärübung der chinesischen Armee nahe Taiwan zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Regierung in Washington beobachte Chinas Handlungen genau, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. "Wir haben stets zur Zurückhaltung aufgerufen und dazu, den Status quo nicht zu ändern." Die Kommunikationskanäle mit Peking blieben weiter geöffnet.

Pilnacek wieder vor Disziplinarbehörde

Wien - Der suspendierte Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, steht am Mittwoch (12. April) erneut vor der Bundesdisziplinarbehörde. In einer Verhandlung geht es dabei um die vom Justizministerium ausgesprochene vorläufige Freistellung von seinen Aufgaben. Die Behörde überprüft, ob die Gründe für die zuletzt vom Verwaltungsgerichtshof (VwGH) bestätigte Disziplinarmaßnahme noch aufrecht sind.

Letzter Ankläger der Nürnberger Prozesse gestorben

Washington - Der letzte noch lebende Ankläger der Nürnberger Prozesse gegen NS-Kriegsverbrecher, Benjamin Ferencz, ist im Alter von 103 Jahren gestorben. Das sagte sein Sohn Donald Ferencz am Samstag der AFP. Der US-Jurist war nach dem Zweiten Weltkrieg Ermittler von Nazi-Kriegsverbrechen und diente im Alter von 27 Jahren als Chefankläger der US-Armee im sogenannten Einsatzgruppen-Prozess, einem der zwölf Nachfolgeverfahren des Nürnberger Prozesses gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher.

Gebäude im Stadtzentrum von Marseille eingestürzt

Marseille - Im Stadtzentrum von Marseille ist in der Nacht auf Sonntag ein Gebäude eingestürzt. Der Vorfall ereignete sich in der Rue Tivoli im fünften Arrondissement, wie der Bürgermeister der südfranzösischen Hafenstadt, Beno�t Payan, bei Twitter mitteilte. Polizei und Feuerwehr waren demnach an Ort und Stelle. Zu möglichen Opfern des Unglücks war zunächst nichts bekannt.

red