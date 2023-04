Papst feiert Messe zum Ostersonntag auf dem Petersplatz

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert am heutigen Sonntag auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag (10.00 Uhr). Zu der Feier werden erneut Zehntausende Gläubige erwartet - bereits am vergangenen Wochenende nahmen nach Angaben der Gendarmerie des Vatikans rund 60.000 Menschen an der Palmsonntagsmesse teil. Am Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi und damit den Sieg des Lebens über den Tod.

ÖVP-Brunner "pragmatisch" zu Koalition mit Kickl

Wien - Eineinhalb Jahre vor dem planmäßigen Nationalratswahltermin zeigt sich die ÖVP zunehmend offen für eine künftige Koalition mit der FPÖ auf Bundesebene, und zwar auch mit Herbert Kickl als Parteichef. "Ja, die FPÖ macht es einem derzeit nicht leicht. Aber ich denke, man muss das pragmatisch sehen", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Sonntag im Interview mit der "Kronen Zeitung" auf die Frage, ob dies für ihn vorstellbar sei.

Israels Armee greift erneut Ziele in Syrien an

Tel Aviv - Die israelische Luftwaffe hat als Reaktion auf einen Beschuss der annektierten Golanhöhen Ziele in Syrien angegriffen. Es seien militärische Einrichtungen getroffen worden, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Staatliche syrische Medien berichteten von Explosionen in der Nähe von Damaskus. Nach israelischen Angaben waren zuvor sechs Raketen von syrischem Boden aus in Richtung der besetzten Golanhöhen an der Grenze zwischen beiden Staaten abgefeuert worden.

Selenskyj sieht Ukraine auf dem Weg in die NATO

Kiew (Kyjiw) - Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs auf dem Weg in die NATO. Angesichts neuer Militärhilfe des Westens und der internationalen Unterstützung habe die Ukraine eine gute Woche für ihre "Bewegung Richtung NATO" hinter sich, so Selenskyj in einer am Samstagabend verbreiteten Videobotschaft. Litauen habe diese Woche die Notwendigkeit anerkannt, im Juli auf dem NATO-Gipfel in Vilnius die Ukraine einzuladen, Mitglied zu werden.

China übt vor Taiwan Angriffe auf "Schlüsselziele"

Washington/Taipeh/Peking - China hat dem staatlichen TV-Sender CCTV zufolge am zweiten Tag seiner Militärmanöver rund um Taiwan Angriffe auf wichtige Ziele auf der Insel geübt. Das Militär habe "gemeinsame Präzisionsschläge" gegen "Schlüsselziele auf der Insel Taiwan und in den umliegenden Gewässern" simuliert, berichtete CCTV. Taiwans Verteidigungsministerium entdeckte am Sonntag neun Kriegsschiffe und 58 Militärflugzeuge rund um die Insel. Die USA hatten Peking zuvor zur Zurückhaltung aufgerufen.

Wohngebäude im Zentrum von Marseille eingestürzt

Marseille - Im Zentrum der französischen Hafenstadt Marseille ist in der Nacht auf Sonntag ein Wohngebäude eingestürzt. Ein Feuer hindere die Rettungskräfte daran, in den Trümmern nach möglichen Opfern zu suchen, sagte Bürgermeister Beno?t Payan. Die beiden angrenzenden Gebäude seien ebenfalls beschädigt worden. Möglicherweise habe eine Gas-Explosion den Einsturz verursacht, erklärte der Präfekt der Region, Christophe Mirmand, der Nachrichtenagentur AFP.

Letzter Chefankläger der Nürnberger Prozesse gestorben

Washington - Der Chefankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozessen, Benjamin Ferencz, ist tot. Er starb am Freitag in einer Betreuungseinrichtung in Florida, wie US-Medien am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf seinen Sohn Don Ferencz meldeten. Der letzte noch lebende Ankläger der Prozesse wurde 103 Jahre alt. "Die Welt hat einen Anführer im Kampf für die Gerechtigkeit für Opfer von Genozid und damit verbundenen Verbrechen verloren", schrieb das US-Holocaust-Museum auf Twitter.

