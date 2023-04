Papst feiert Messe zum Ostersonntag auf dem Petersplatz

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat heute Vormittag auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag gefeiert. Zu der Feier fanden sich erneut Zehntausende Gläubige im Vatikan ein. Um die Mittagszeit spendete der Heilige Vater dann den traditionellen Segen "Urbi et Orbi". Am Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi und damit den Sieg des Lebens über den Tod.

Tote bei neuen russischen Angriffen - Ukrainer feiern Ostern

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Stadt Saporischschja laut Behörden mindestens zwei Menschen gestorben. Ein Mann und ein elf Jahre altes Mädchen seien bei einem Raketeneinschlag in einem Privathaus getötet worden, teilten die Behörden in der südukrainischen Stadt am Sonntag mit. Der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, veröffentlichte in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram ein Foto des zertrümmerten Hauses.

China übt vor Taiwan Angriffe auf "Schlüsselziele"

Washington/Taipeh/Peking - China hat dem staatlichen TV-Sender CCTV zufolge am zweiten Tag seiner Militärmanöver rund um Taiwan Angriffe auf wichtige Ziele auf der Insel geübt. Das Militär habe "gemeinsame Präzisionsschläge" gegen "Schlüsselziele auf der Insel Taiwan und in den umliegenden Gewässern" simuliert, berichtete CCTV. Taiwans Verteidigungsministerium entdeckte am Sonntag neun Kriegsschiffe und 58 Militärflugzeuge rund um die Insel. Die USA hatten Peking zuvor zur Zurückhaltung aufgerufen.

SPÖ fordert drei Maßnahmen zur Abschaffung von Kinderarmut

Wien - Die SPÖ will mit einem Maßnahmenpaket der Kinderarmut in Österreich den Kampf ansagen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sprach sich in einem Forderungspapier am Sonntag für die Schaffung einer Kindergrundsicherung, einen Rechtsanspruch auf einen Bildungsplatz in jedem Alter sowie ein tägliches gesundes, warmes Essen für jedes Kind aus. Die Bundesregierung habe sich den Kampf gegen Kinderarmut zwar ins Programm geschrieben, aber nichts unternommen, kritisierte sie.

Mindestens fünf Verletzte bei Hauseinsturz in Marseille

Marseille - Beim Einsturz eines Gebäudes in der Marseiller Innenstadt sind in der Nacht auf Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Unter den Trümmern könnten sich noch lebende Menschen, aber auch Todesopfer befinden, sagte Marseilles Bürgermeister Beno?t Payan Sonntagfrüh. Unter den Trümmern sei ein Feuer entfacht. Dies erschwere die Rettungsarbeiten. Noch wisse man nicht genau, was geschehen sei, aber es habe wohl eine Explosion gegeben, sagte Payan. Möglicherweise war Gas die Ursache.

Hamburger Feuerwehr warnt vor Rauchwolke bei Großbrand

Hamburg - Zwei Lagerhallen stehen seit Sonntagfrüh in Hamburg in Flammen. Die Feuerwehr warnte vor Gefahr durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft bei dem Brand im Stadtteil Rothenburgsort. Die Rauchwolken zogen am Vormittag durch die aktuellen Nord-Ost-Winde stadteinwärts. "Die Hamburger Innenstadt ist komplett verdunkelt", sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Rothenburgsort liegt östlich der Innenstadt an der Elbe und grenzt unter anderem an die Hafencity.

Drei Menschen bei nächtlichem Feuer in Wien verletzt

Wien - Nach dem Brand in der Nacht auf Karsamstag im Kellergeschoß eines Wohnhauses in Wien-Leopoldstadt ist eine Vorsatztat laut Polizei nicht auszuschließen. Bei dem Feuer in dem Mehrparteienhaus in der Harkortstraße wurden eine Frau (20) und zwei Männer (19 und 20) verletzt, der 20-Jährige dabei schwer. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass dürfte das Feuer durch eine offene Flamme in Verbindung mit einer brandfördernden Flüssigkeit entstanden sein.

Delegationen zu Gespräch über Waffenstillstand im Jemen

Sanaa - Im Jemen sind Delegationen Saudi-Arabiens und des Omans eingetroffen, um mit den Houthi-Rebellen über einen dauerhaften Waffenstillstand in dem seit acht Jahren währenden Bürgerkrieg zu beraten. Sie seien in der Hauptstadt Sanaa angekommen, um mit dem Vorsitzenden des Obersten Politischen Rates der Houthi, Mahdi al-Mashat, zu beraten, meldete die von den Houthi geführte Nachrichtenagentur Saba am Sonntag.

