Papst erteilte Segen "Urbi et Orbi"

Rom/Vatikanstadt - Vor Zehntausenden Menschen hat Papst Franziskus am Ostersonntag auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. Rund 100.000 Gläubige verfolgten laut Angaben des Vatikan die Zeremonie auf dem Petersplatz. Der Heilige Vater appellierte bei der Gelegenheit einmal mehr eindringlich für Frieden in der Ukraine.

Verwirrung um Brunner-Aussage zu Koalition mit FPÖ

Wien - Eineinhalb Jahre vor dem planmäßigen Nationalratswahltermin zeigt sich die ÖVP zunehmend offen für Koalitionen mit der FPÖ. Ob das auch im Bund und mit Herbert Kickl als Parteichef gilt, blieb am Sonntag aber offen. "Ja, die FPÖ macht es einem derzeit nicht leicht. Aber ich denke, man muss das pragmatisch sehen", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zwar der "Kronen Zeitung". Ein Sprecher Brunners betonte dann aber, dass das nur auf Niederösterreich bezogen gewesen sei.

China übt vor Taiwan Angriffe auf "Schlüsselziele"

Washington/Taipeh/Peking - China hat dem staatlichen TV-Sender CCTV zufolge am zweiten Tag seiner Militärmanöver rund um Taiwan Angriffe auf wichtige Ziele auf der Insel geübt. Das Militär habe "gemeinsame Präzisionsschläge" gegen "Schlüsselziele auf der Insel Taiwan und in den umliegenden Gewässern" simuliert, berichtete CCTV. Taiwans Verteidigungsministerium entdeckte am Sonntag neun Kriegsschiffe und 58 Militärflugzeuge rund um die Insel. Die USA hatten Peking zuvor zur Zurückhaltung aufgerufen.

Tote bei neuen russischen Angriffen - Ukrainer feiern Ostern

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Stadt Saporischschja laut Behörden mindestens zwei Menschen gestorben. Ein Mann und ein elf Jahre altes Mädchen seien bei einem Raketeneinschlag in einem Privathaus getötet worden, teilten die Behörden in der südukrainischen Stadt am Sonntag mit. Der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, veröffentlichte in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram ein Foto des zertrümmerten Hauses.

Vier Opfer bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc

Chamonix - Bei einem Lawinenabgang in den französischen Alpen in der Nähe von Chamonix sind mindestens vier Menschen gestorben. Mehrere Menschen seien außerdem nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, schrieb Frankreichs Innenminister G�rald Darmanin am Sonntagnachmittag auf Twitter. Die Rettungsarbeiten seien noch im Gange.

Menschen unter Trümmern bei Hauseinsturz in Marseille

Marseille - Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Marseiller Innenstadt suchen Einsatzkräfte unter Hochdruck nach Menschen unter den Trümmern. Doch ein Feuer mehrere Meter unter dem Geröll erschwert die Rettungsarbeiten erheblich. Frankreichs Innenminister Ger�ld Darmanin sagte am Sonntag in der südfranzösischen Hafenstadt: "Wir denken, dass zwischen vier und zehn Personen unter den Trümmern sind." Etwa 30 Häuser seien sicherheitshalber evakuiert worden.

Großbrand mit riesiger Rauchwolke über Hamburger Innenstadt

Hamburg - Nach dem Großfeuer in Hamburg-Rothenburgsort mit einer riesigen Rauchwolke über der Innenstadt hat die Polizei vorsichtig Entwarnung gegeben. Die offizielle Warnung werde zwar noch nicht aufgehoben, aber "derzeit werden keine erhöhten Messwerte festgestellt", teilte das Lagezentrum der Polizei am Sonntagmittag mit. Das Feuer war am frühen Morgen in einer Lagerhalle ausgebrochen und hatte weitere Hallen erfasst.

Tiger-Population in Indien wieder auf mehr als 3.000 gestiegen

Neu-Delhi - In Indien leben erstmals seit eineinhalb Jahrzehnten wieder mehr als 3.000 Tiger in Freiheit. Einer am Sonntag veröffentlichten Zählung zufolge wurden im gesamten Land 3.167 Tiger in freier Wildbahn erfasst. Dies entspricht einem Anstieg um 200 Tiere im Vergleich zur vorherigen Zählung von 2019. In früheren Jahrzehnten war die indische Tiger-Population allerdings um ein Vielfaches zahlreicher.

