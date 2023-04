IWF und Weltbank beginnen Frühjahrstagung in Washington

Washington - Überschattet von der anhaltend hohen Inflation und den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank am Ostermontag ihre jährliche Frühjahrstagung. Der IWF will am Dienstag seine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegen. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte bereits vor historisch schwachen Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren gewarnt.

Papst Franziskus spricht am Ostermontag Mariengebet

Rom - Papst Franziskus spricht am Ostermontag (12.00 Uhr) zum Ende der Osterfeierlichkeiten in Rom das Mariengebet Regina Caeli. Der 86-Jährige richtet sich vom Fenster des Apostolischen Palastes auch mit einer Ansprache an die katholischen Gläubigen. Dazu werden erneut zehntausende Menschen auf dem Petersplatz im Vatikan erwartet. Am Sonntag hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche bereits den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" erteilt.

Tausende demonstrierten in Georgien gegen Regierung

Tiflis - In Georgien haben tausende Menschen gegen die Regierung in Tiflis demonstriert. Die Anhänger der Opposition versammelten sich am Sonntag vor dem Parlament in der Hauptstadt und schwenkten georgische, ukrainische und EU-Flaggen. Ein Banner zeigte die Aufschrift "Für eine europäische Zukunft". Aufgerufen zu dem Protest hatte die größte Oppositionspartei des Landes, die Vereinte Nationale Bewegung des inhaftierten Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili.

Teenager bei Messerattacke in Wels schwer verletzt

Wels - Ein Teenager ist bei einer Messerattacke am späten Sonntagnachmittag in Wels schwer verletzt worden. Der 2005 Geborene aus dem Bezirk Wels-Land wartete an einem Platz auf einen Freund. Bevor dieser kam, dürfte es zum Streit mit einem Unbekannten gekommen sein, bestätigte die Polizei der APA. Dieser stach dem Jugendlichen in den Bauch und flüchtete. Die Fahndung nach dem Täter lief in den Abendstunden noch. Der Verletzte wurde im Klinikum notoperiert.

Zwei tote Geschwister in Deutschland entdeckt

Mannheim - Im baden-württembergischen Hockenheim sind am Ostersonntag zwei Geschwister tot in einer Wohnung entdeckt worden. Die Kinder waren sieben und neun Jahre alt, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium am Abend in Mannheim mitteilten. Eine 43 Jahre alte "Angehörige" sei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes am Tatort festgenommen worden.

Leichen von zwei Migranten an Bord von NGO-Schiff

Rom - Die Leichen von zwei Migranten sind am Sonntag vom NGO-Schiff "Resqship" geborgen und nach Lampedusa gebracht worden. Die Crew des Rettungsschiffes hatte davor etwa 25 Flüchtlinge gerettet, die in maltesischen Gewässern einen Schiffbruch erlitten hatten. Rund 20 Migranten werden vermisst. Laut der Hilfsorganisation Alarm Phone treibt zudem ein Fischkutter mit 400 Menschen an Bord im zentralen Mittelmeer.

