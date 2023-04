IWF und Weltbank beginnen Frühjahrstagung in Washington

Washington - Überschattet von der anhaltend hohen Inflation und den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank am Ostermontag ihre jährliche Frühjahrstagung. Der IWF will am Dienstag seine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegen. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte bereits vor historisch schwachen Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren gewarnt.

Papst Franziskus spricht am Ostermontag Mariengebet

Rom - Papst Franziskus spricht am Ostermontag (12.00 Uhr) zum Ende der Osterfeierlichkeiten in Rom das Mariengebet Regina Caeli. Der 86-Jährige richtet sich vom Fenster des Apostolischen Palastes auch mit einer Ansprache an die katholischen Gläubigen. Dazu werden erneut zehntausende Menschen auf dem Petersplatz im Vatikan erwartet. Am Sonntag hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche bereits den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" erteilt.

Selenskyj äußert Hoffnung auf Frieden in einem Jahr

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zu Ostern die Hoffnung geäußert, dass es in einem Jahr in der Ukraine Frieden gibt. In seiner am Sonntagabend verbreiteten Videobotschaft zeigte sich Selenskyj zuversichtlich, dass die Gebete um Frieden gehört würden. Jeder christliche Feiertag lehre sein Land, dass das Böse besiegt werden könne. "Wir bringen die Niederlage des Bösen näher", meinte der ukrainische Präsident.

Tausende demonstrierten in Georgien gegen Regierung

Tiflis - In Georgien haben tausende Menschen gegen die Regierung in Tiflis demonstriert. Die Anhänger der Opposition versammelten sich am Sonntag vor dem Parlament in der Hauptstadt und schwenkten georgische, ukrainische und EU-Flaggen. Ein Banner zeigte die Aufschrift "Für eine europäische Zukunft". Aufgerufen zu dem Protest hatte die größte Oppositionspartei des Landes, die Vereinte Nationale Bewegung des inhaftierten Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili.

China setzt Manöver vor Taiwan fort

Peking/Taipeh - Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat am Montag ihre Großmanöver in der Nähe Taiwans fortgesetzt. Das Ostkommando organisierte Übungen und Patrouillen sowie Angriffe der Luftwaffe auf Landziele, wie das chinesische Militär mitteilte. Die seit drei Tagen andauernden Manöver sind eine Reaktion auf den Besuch der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA.

Wolf will Spieß in Steuercausa umdrehen

Wien/Aurora - Siegfried Wolf will im Fall seiner Steuercausa, bei der er als Beschuldigter geführt wird, nun den Spieß umdrehen. Der Unternehmer sieht sich als Opfer von Erpressung durch das Finanzamt, das im Rahmen einer Großbetriebsprüfung mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht haben soll. Seine Anwälte haben deswegen eine Disziplinaranzeige gegen das Finanzamt eingebracht und würden sich im Fall einer Anklage als Privatbeteiligte anschließen.

Zwei Tote nach Einsturz von Gebäude in Marseille gefunden

Marseille - Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der französischen Hafenstadt Marseille sind zwei Tote gefunden worden. Wie die Feuerwehr in der Nacht auf Montag mitteilte, wurden zwei Leichen in den Trümmern entdeckt. Angesichts des schwierigen Einsatzes werde es Zeit kosten, die Todesopfer zu bergen, hieß es weiter. Zuvor waren acht Menschen als vermisst gemeldet worden.

