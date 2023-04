Frühjahrstagung von IWF und Weltbank startet in Washington

Washington - Überschattet von der hohen Inflation und den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank ihre jährliche Frühjahrstagung. Zentrale Themen bei den Beratungen ab diesem Montag dürften die Bekämpfung der hohen Verbraucherpreise, die Entwicklung der Weltwirtschaft, die Reformpläne bei der Weltbank, die Turbulenzen im Bankensektor, die Folgen des Klimawandels und die Gefahr einer Schuldenkrise sein.

Papst Franziskus spricht am Ostermontag Mariengebet

Rom - Papst Franziskus spricht am Ostermontag (12.00 Uhr) zum Ende der Osterfeierlichkeiten in Rom das Mariengebet Regina Caeli. Der 86-Jährige richtet sich vom Fenster des Apostolischen Palastes auch mit einer Ansprache an die katholischen Gläubigen. Dazu werden erneut zehntausende Menschen auf dem Petersplatz im Vatikan erwartet. Am Sonntag hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche bereits den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" erteilt.

China setzt Manöver vor Taiwan fort

Peking/Taipeh - Nach der Visite der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA haben sich die Spannungen mit China verschärft. Die chinesische Volksbefreiungsarmee setzte am Montag ihre großangelegten Militärmanöver in der Nähe Taiwans den dritten Tag in Folge fort. Das Ostkommando organisierte weitere Übungen und Patrouillen sowie Angriffe der Luftwaffe auf Landziele, wie das chinesische Militär mitteilte. Die USA demonstrierten indes im Südchinesischen Meer militärische Stärke.

Wolf will Spieß in Steuercausa umdrehen

Wien/Aurora - Siegfried Wolf will im Fall seiner Steuercausa, bei der er als Beschuldigter geführt wird, nun den Spieß umdrehen. Der Unternehmer sieht sich als Opfer von Erpressung durch das Finanzamt, das im Rahmen einer Großbetriebsprüfung mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht haben soll. Seine Anwälte haben deswegen eine Disziplinaranzeige gegen das Finanzamt eingebracht und würden sich im Fall einer Anklage als Privatbeteiligte anschließen.

Zwei Tote nach Einsturz von Gebäude in Marseille gefunden

Marseille - Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille sind nach Behördenangaben in der Nacht auf Montag zwei Tote in den Trümmern gefunden worden. Rettungskräfte suchten weiter nach Vermissten und trieben die Bergungsarbeiten im Schutt mithilfe eines Krans voran. Doch ein anhaltendes Feuer unter den Trümmern erschwerte den Einsatz von Suchhunden.

Mehr als 1.000 Geflüchtete auf Lampedusa eingetroffen

Rom - Mehr als 1.000 Geflüchtete sind seit Ostersonntag auf der Insel Lampedusa eingetroffen. 36 Menschen, darunter acht Frauen und ein Minderjähriger, wurden in der Nacht auf Montag von einem Schiff der Küstenwache gerettet. Das sieben Meter lange Boot war von Tunesien abgefahren. An Bord befanden sich Menschen aus Burkina Faso, der Cote d ´Ivoire, Gambia und Guinea.

Skifahrer stürzte in Tirol aus Sessellift und Frau hinterher

Sölden - Ein etwas kurioser Unfall hat sich Sonntagnachmittag bei der Talstation im Einstiegsbereich eines Sesselliftes im Skigebiet Gampe in Sölden in Tirol ereignet. Ein Skifahrer verlor das Gleichgewicht, fiel auf einen bereits belegten Platz am Liftsessel und stürzte aus rund eineinhalb Metern Höhe aus dem noch nicht geschlossenen Lift. Der Mann stand sofort auf, berührte die Skier einer am Liftsessel sitzenden 52-jährigen Deutschen, worauf diese ebenfalls hinunterfiel. Sie wurde verletzt.

Westaustralien von heftigem Zyklon bedroht

Perth - Westaustralien bereitet sich auf den möglicherweise schwersten tropischen Wirbelsturm seit Jahren vor. Besonders betroffen könnte die auch bei Touristen beliebte Region Kimberley im Norden des Bundesstaates Western Australia sein, warnten Meteorologen am Montag. Bisher befinde sich das Wettersystem noch über dem Meer, bewege sich aber auf die Küste zu, wo der Sturm in den nächsten Tagen eintreffen werde. Er könnte als Zyklon der Kategorie 4 klassifiziert werden. Diese gelten als besonders zerstörerisch.

