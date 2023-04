Abschluss des Osterfestes - Papst ruft zu Hoffnung auf

Vatikanstadt - Der Papst hat beim Gebet am Ostermontag zu Hoffnung aufgerufen. Ostern sei "wahrhaft die Hoffnung der Christen". Der 86-Jährige richtete sich vom Fenster des Apostolischen Palastes mit einer Ansprache an die katholischen Gläubigen - zehntausende Menschen waren auf dem Petersplatz versammelt. Eindringlich appellierte er für den Frieden in der Ukraine. Mit dem "Regina Coeli" gehen die Osterfeierlichkeiten zu Ende.

Lawine in den französische Alpen fordert sechs Menschenleben

Chamonix - Bei einem Lawinenabgang in den französischen Alpen sind sechs Menschen gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des Gendarmerietrupps für das Hochgebirge in Chamonix. Die Opfer seien auf einer Skitour gewesen. Französischen Medien zufolge starben zwei Guides und vier ihrer Kunden. Der Sender France Bleu berichtete, sie seien zwischen Mitte Zwanzig und Ende Vierzig gewesen und hätten in verschiedenen französischen Städten gewohnt.

Drei Tote nach Einsturz von Gebäude in Marseille gefunden

Marseille - Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt von Marseille haben Rettungskräfte eine dritte Person tot aus den Trümmern geborgen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montagvormittag mit. Bereits in der Nacht waren zwei Menschen tot in dem Geröll gefunden worden. Die Feuerwehr setzte ihre Suche nach Verschütteten unterdessen fort. "Solange es Hoffnung gibt, Lebende zu finden, hören wir nicht auf", sagte Marseilles Bürgermeister Beno�t Payan Montagfrüh.

China setzt Manöver vor Taiwan fort

Peking/Taipeh - Nach der Visite der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA haben sich die Spannungen mit China verschärft. Die chinesische Armee setzte am Montag ihre groß angelegten Militärmanöver in der Nähe Taiwans den dritten Tag in Folge fort. "Es ist eine ernste Warnung wegen der provokativen Aktivitäten der separatistischen Unabhängigkeitskräfte in Taiwan und ihre geheimen Absprachen mit ausländischen Kräften", sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag in Peking.

Ukraine will seit Sonntag 60 Angriffe abgewehrt haben

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des Generalstabs seit Ostersonntag rund 60 russische Angriffe abgewehrt und sechs Drohnen abgeschossen. Am aktivsten sei der Gegner im Raum Donezk im Osten, teilte der Generalstab am Montag in Kiew mit. Betroffen von massivem Artilleriebeschuss war zudem die Stadt Cherson im Süden. Laut britischen Geheimdiensten hat Moskau in den vergangenen sieben Tagen auch die Panzerangriffe auf die ostukrainische Stadt Marjinka ausgeweitet.

Ein Toter bei israelischem Militäreinsatz bei Jericho

Ramallah - Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland ist laut palästinensischen Angaben ein 15-jähriger Palästinenser getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, habe der Jugendliche im Flüchtlingslager Aqabat Jaber in der Nähe von Jericho Schussverletzungen am Kopf, der Brust und im Bauchbereich erlitten. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Inflation laut Agenda Austria Verlustgeschäft für den Staat

Wien - Während der Staat 2022 noch von den hohen Preisen profitierte, wird die Inflation für Österreich im laufenden Jahr zum Verlustgeschäft, sagt der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria voraus. Konkret würden die inflationsbedingten Mehrausgaben die -einnahmen um 400 Mio. Euro übersteigen, so deren Auswertung. Im Vorjahr habe es da noch ein milliardenschweres Plus gegeben.

Frühjahrstagung von IWF und Weltbank startet in Washington

Washington - Überschattet von der hohen Inflation und den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank ihre jährliche Frühjahrstagung. Zentrale Themen bei den Beratungen ab diesem Montag dürften die Bekämpfung der hohen Verbraucherpreise, die Entwicklung der Weltwirtschaft, die Reformpläne bei der Weltbank, die Turbulenzen im Bankensektor, die Folgen des Klimawandels und die Gefahr einer Schuldenkrise sein.

