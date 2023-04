Biden will bei Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren

Washington - US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im November 2024 erneut als Kandidat für die Demokraten antreten. "Ich habe vor, zu kandidieren, (...) aber wir sind noch nicht bereit, es anzukündigen", sagte Biden in einem Interview in der Sendung "Today" des Senders NBC am Montag vor einer Osterveranstaltung des Weißen Hauses.

Abschluss des Osterfestes - Papst ruft zu Hoffnung auf

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat beim Gebet am Ostermontag zu Hoffnung aufgerufen. Ostern sei "wahrhaft die Hoffnung der Christen". Der 86-Jährige richtete sich vom Fenster des Apostolischen Palastes mit einer Ansprache an die katholischen Gläubigen - zehntausende Menschen waren auf dem Petersplatz versammelt. Eindringlich appellierte er für den Frieden in der Ukraine. Mit dem "Regina Coeli" gehen die Osterfeierlichkeiten zu Ende.

China beendet Großmanöver in der Nähe Taiwans

Peking/Taipeh - Chinas Volksbefreiungsarmee hat ihre groß angelegten Manöver in der Nähe Taiwans beendet. Ein Sprecher des chinesischen Ostkommandos berichtete am Montag, die verschiedenen Übungen seien nach drei Tagen "erfolgreich abgeschlossen" worden. Chinas Führung hatte die Manöver am Samstag als Reaktion auf den Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen vergangene Woche in den USA gestartet.

Ein Toter bei israelischem Militäreinsatz bei Jericho

Ramallah - Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland ist laut palästinensischen Angaben ein 15-jähriger Palästinenser getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, habe der Jugendliche im Flüchtlingslager Aqabat Jaber in der Nähe von Jericho Schussverletzungen am Kopf, der Brust und im Bauchbereich erlitten. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Weitere Leichen nach Hauseinsturz in Marseille gefunden

Marseille - Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt von Marseille haben Rettungskräfte eine dritte und vierte Person tot in den Trümmern gefunden. Das teilten die Staatsanwaltschaft und ein Sprecher der Einsatzkräfte am Montagvormittag mit. Bereits in der Nacht waren zwei Menschen tot aus dem Geröll geborgen worden. Die Feuerwehr setzte ihre Suche nach Verschütteten unterdessen fort.

Inflation laut Agenda Austria Verlustgeschäft für den Staat

Wien - Während der Staat 2022 noch von den hohen Preisen profitierte, wird die Inflation für Österreich im laufenden Jahr zum Verlustgeschäft, sagt der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria voraus. Konkret würden die inflationsbedingten Mehrausgaben die -einnahmen um 400 Mio. Euro übersteigen, so deren Auswertung. Im Vorjahr habe es da noch ein milliardenschweres Plus gegeben.

Geringes Minus gegenüber Vor-Corona-Zeit bei OÖ-Skigästen

Linz - Mit einem geringen Minus gegenüber der Vor-Corona-Saison bei Skigästen und Nächtigungen geht die Saison 2022/23 in Oberösterreich zu Ende. Die Karwoche in Hinterstoder lief gut und endete mit traumhaftem Wetter und noch einmal vielen Skifahrerinnen und -fahrern auf den Pisten am Ostermontag, hieß es von den dortigen Bergbahnen. Auch Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zog mit nahezu 2 Mio. Nächtigungen von November 2022 bis Februar 2023 eine positive Bilanz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red