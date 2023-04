Fünf Tote bei Schüssen in Louisville

Louisville (Kentucky) - Bei einer Schusswaffenattacke in einer Bank im US-Staat Kentucky sind nach Polizeiangaben vier Menschen getötet worden. Auch der mutmaßliche Schütze sei tot, teilte die Polizei in der Stadt Louisville am Ostermontag - in den USA kein gesetzlicher Feiertag - nach dem Angriff mit. Acht Menschen wurden verletzt und im Krankenhaus behandelt. Zu den Verletzten zählen auch zwei Polizisten, einer der Beamten befindet sich in einem kritischen Zustand.

Biden spricht erneut über Plan für weitere Kandidatur 2024

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sein allgemeines Vorhaben bekräftigt, bei der nächsten Wahl 2024 noch mal anzutreten. Am Rande einer Osterveranstaltung im Garten des Weißen Hauses sagte Biden am Montag in einem Interview mit dem Sender NBC, er habe vor, erneut zu kandidieren, sei aber noch nicht soweit, dies offiziell zu verkünden.

Schwechats SPÖ-Chef Stockinger zurückgetreten

Schwechat/Wien - Der Schwechater SPÖ-Chef David Stockinger ist Montagnachmittag zurückgetreten. Er stellt all seine politischen Funktionen mit sofortiger Wirkung zur Verfügung und zieht sich aus der Parteiarbeit zurück, hieß es in einer Aussendung der Landespartei. Dem Rücktritt vorausgegangen war der Vorwurf, dass der Politiker auf einem kürzlich publik gewordenem Foto in UdSSR-Uniform zu sehen sei.

Regionalchef von Donezk vermeldet Besuch Bachmuts

Bachmut - Der von Russland eingesetzte Chef der besetzten Donezk-Region im Osten der Ukraine hat nach eigenen Angaben das Zentrum der heftig umkämpften Stadt Bachmut besucht. Denis Puschilin veröffentlichte am Montag im Online-Dienst Telegram ein entsprechendes Video, das offenbar erhebliche russische Geländegewinne suggerieren soll. Die Stadt sei von Kämpfern der russischen Söldnertruppe Wagner "befreit" worden, vermeldete Puschilin in dem Video.

Belarus bittet Russland um Schutz

Minsk/Moskau - Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat den großen Nachbarn Russland aufgefordert, Belarus wie "russisches Staatsgebiet" zu schützen. Bei einem Treffen mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Minsk bat Lukaschenko am Montag um entsprechende Sicherheitsgarantien, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta berichtete. Er bedankte sich zudem für die Stationierung Tausender Soldaten auf belarussischem Gebiet.

Schiffe mit 1.200 Migranten an Bord treiben vor Italien

Sirakus - Die italienische Küstenwache ist mit der Rettung von insgesamt 1.200 Menschen auf See beschäftigt. Eines der Boote mit 400 Menschen an Bord trieb im Ionischen Meer vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien, teilte die Küstenwache am Montag mit. Bei einer zweiten Rettungsaktion ging es um ein Fischerboot mit 800 Menschen an Bord, das mehr als 120 Meilen südöstlich der sizilianischen Stadt Sirakus trieb.

45-jähriger Steirer verunglückte am Hohen Dachstein tödlich

Gmunden - Ein 45-jähriger Skitourengeher aus dem Bezirk Liezen ist am Montag am Hohen Dachstein abgestürzt und gestorben. Der Mann war allein unterwegs. Er stürzte im oberen Drittel des Randkluft-Klettersteigs ab. Nachkommende Sportler setzten die Rettungskette in Gang, doch der erfahrene Bergsportler verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

