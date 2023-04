Wahlkommission im Ringen um SPÖ-Spitze tagt

Wien - In der SPÖ steht auch diese Woche die Frage nach dem Vorsitz im Zentrum. Am Dienstag tagt dazu die Wahlkommission zum ersten Mal, die über die Mitgliederbefragung zu Parteispitze und Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl wachen soll. Damit wird formal feststehen, wer von den 73 Bewerbern die geforderten 30 Unterstützungserklärungen gesammelt und somit tatsächlich kandidieren kann. Die Befragung der rund 147.000 Mitglieder läuft dann von 24. April bis 10. Mai.

Angestellter erschoss in Bank in den USA fünf Menschen

Louisville (Kentucky) - Bei einem erneuten Schusswaffenangriff in den USA hat ein Bankangestellter an seinem Arbeitsplatz fünf Menschen getötet. Zudem habe der 25-Jährige bei der Tat neun Menschen verletzt, teilte die Polizei von Louisville im US-Staat Kentucky mit. Der Schütze sei von herbeigeeilten Polizisten erschossen worden. Laut Medien war ihm gerade gesagt worden, dass er seinen Job verliert.

Publikation geheimer US-Dokumente "sehr hohes" Risiko

Washington - Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente im Internet hat die Regierung in Washington alarmiert. Dass die Dokumente online zirkulierten, sei "ein sehr hohes Risiko für die nationale Sicherheit", sagte am Ostermontag ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Nach Angaben der "New York Times" enthalten die Unterlagen unter anderem Informationen zu Plänen der USA und der NATO zur Unterstützung einer ukrainischen Militäroffensive im Frühjahr gegen Russland.

Biden beginnt Reise nach Nordirland und Irland

Belfast/Washington - US-Präsident Joe Biden bricht an diesem Dienstag zu einer Reise nach Nordirland und Irland auf. Biden fliegt zunächst in die nordirische Hauptstadt Belfast, wo er am Abend erwartet wird. Auf seinem Programm, das am Mittwoch beginnt, stehen ein Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak und eine Rede vor Studenten. Biden will das vor 25 Jahren ausgehandelte Karfreitagsabkommen für Nordirland und die seither erzielten Fortschritte würdigen.

Anstieg der Firmenpleiten bremst sich 2023 wohl ein

Wien - Der Anstieg der Unternehmenspleiten wird sich nach den Erwartungen der Kreditversicherer Acredia und Allianz Trade 2023 wieder einbremsen. Nachdem Österreich im vergangenen Jahr einen der stärksten Anstiege bei den Unternehmensinsolvenzen in Europa verzeichnete, wird heuer ein Plus von etwa elf Prozent erwartet. Das entspricht rund 5.300 Firmenpleiten, wie die Kreditversicherer mitteilten.

Vater tötet Tochter (7) in Deutschland mit Messer

Ulm - Ein 40-jähriger Mann hat in der süddeutschen Stadt Ulm nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine sieben Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet. Wie die Behörde am Abend mitteilte, meldete der Mann sich am Ostermontag über Notruf bei der Polizei und gab an, das Mädchen im Bereich eines Schulzentrums im Stadtteil Wiblingen getötet zu haben. Dort wurde er daraufhin von den Beamten festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red