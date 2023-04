Wahlkommission im Ringen um SPÖ-Spitze tagt

Wien - In der SPÖ steht auch diese Woche die Frage nach dem Vorsitz im Zentrum. Am Dienstag tagt dazu die Wahlkommission zum ersten Mal, die über die Mitgliederbefragung zu Parteispitze und Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl wachen soll. Damit wird formal feststehen, wer von den 73 Bewerbern die geforderten 30 Unterstützungserklärungen gesammelt und somit tatsächlich kandidieren kann. Die Befragung der rund 147.000 Mitglieder läuft dann von 24. April bis 10. Mai.

Niedrigste Zahl an Verkehrstoten am Osterwochenende

Wien - Am Osterwochenende ist ein Fußgänger im Straßenverkehr tödlich verunglückt - das ist die niedrigste Zahl an Verkehrstoten über die Feiertage von Karfreitag bis Ostermontag (7. bis 10. April 2023) seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1968, berichtete das Innenministerium am Dienstag. Nur noch 2013 hatte es seit damals ebenfalls nur ein Todesopfer gegeben. In den vergangenen drei Jahren waren jeweils vier Menschen am Osterwochenende im Straßenverkehr ums Leben gekommen.

Österreich ist im Kampf gegen Kinderarmut säumig

Wien/Brüssel - Österreich ist säumig im Kampf gegen die Kinderarmut. Die EU hat 2021 eine "Europäische Garantie für Kinder" als Empfehlung zur kostenlosen Deckung der Grundbedürfnisse Betroffener beschlossen. Bis Mitte März 2022 sollte dazu aus allen EU-Ländern ein nationaler Aktionsplan vorliegen. Doch das österreichische Papier ist noch immer nicht in Brüssel. Dies kritisierten jetzt Experten im Gespräch mit der APA.

Angestellter erschoss in Bank in den USA fünf Menschen

Louisville (Kentucky) - Bei einem erneuten Schusswaffenangriff in den USA hat ein Bankangestellter an seinem Arbeitsplatz fünf Menschen getötet. Zudem habe der 25-Jährige bei der Tat neun Menschen verletzt, teilte die Polizei von Louisville im US-Staat Kentucky mit. Der Schütze sei von herbeigeeilten Polizisten erschossen worden. Laut Medien war ihm gerade gesagt worden, dass er seinen Job verliert.

Publikation geheimer US-Dokumente "sehr hohes" Risiko

Washington - Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente im Internet hat die Regierung in Washington alarmiert. Dass die Dokumente online zirkulierten, sei "ein sehr hohes Risiko für die nationale Sicherheit", sagte am Ostermontag ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Nach Angaben der "New York Times" enthalten die Unterlagen unter anderem Informationen zu Plänen der USA und der NATO zur Unterstützung einer ukrainischen Militäroffensive im Frühjahr gegen Russland.

Biden beginnt Reise nach Nordirland und Irland

Belfast/Washington - US-Präsident Joe Biden bricht an diesem Dienstag zu einer Reise nach Nordirland und Irland auf. Biden fliegt zunächst in die nordirische Hauptstadt Belfast, wo er am Abend erwartet wird. Auf seinem Programm, das am Mittwoch beginnt, stehen ein Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak und eine Rede vor Studenten. Biden will das vor 25 Jahren ausgehandelte Karfreitagsabkommen für Nordirland und die seither erzielten Fortschritte würdigen.

Deutlicher Anstieg der Firmeninsolvenzen

Wien - Mit 1.452 Firmeninsolvenzen waren in den ersten drei Monaten um 36,59 Prozent mehr Fälle zu verzeichnen als im Vorjahreszeitraum. Bei den eröffneten Insolvenzverfahren verzeichnete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in seiner Statistik mit 809 Fällen einen Anstieg um 37,12 Prozent. Damit wurden auch die Verfahren im 1. Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019 um 4,52 Prozent übertroffen. Und mit 643 Fällen stieg die Zahl der Verfahrensabweisungsbeschlüsse um 35,94 Prozent.

Karner: Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien verlängern

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien um weitere sechs Monate verlängern. Das sagte Karner am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Die aktuellen Grenzkontrollen laufen bis 11. Mai, "und wir werden in diesen Tagen der (EU-)Kommission mitteilen, dass wir diese Grenzkontrollen verlängern werden müssen, weil es notwendig ist, weiter konsequent auf die Asylbremse zu steigen und den Asylmissbrauch zu verhindern", so der Minister.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red