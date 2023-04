Wahlkommission im Ringen um SPÖ-Spitze tagt

Wien - Die SPÖ beschäftigt sich am ersten Tag nach Ostern ein weiteres Mal mit sich selbst. Am Dienstag tagt seit dem Vormittag die Wahlkommission zum ersten Mal, die über die Mitgliederbefragung zu Parteispitze und Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl wachen soll. Damit wird formal feststehen, wer von den 73 Bewerbern die geforderten 30 Unterstützungserklärungen gesammelt hat und somit tatsächlich kandidieren kann.

Britische Assistenzärzte im Streik

London - In Großbritannien sind knapp 50.000 Assistenzärzte aus Krankenhäusern in einen befristeten Streik getreten. Die Mediziner fordern eine um 35 Prozent höhere Bezahlung. Der Streik ist auf vier Tage angesetzt. Die Verantwortlichen für das staatliche Gesundheitssystem NHS in Großbritannien gingen zum Start des Ausstandes am Dienstag davon aus, dass rund 350.000 Arzttermine, darunter auch viele Operationen, dem Streik zum Opfer fallen würden.

Zeitung: Zweifel an großem Erfolg der Ukraine-Offensive

Washington/London - Die USA bezweifeln laut einem "Washington Post"-Bericht über das Datenleck geheimer US-Dokumente, dass die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland große Erfolge bringen wird. Kiew könnte die ursprünglichen Pläne zur Rückeroberung von Russland besetzter Gebiete diesen Papieren zufolge "weit verfehlen", schrieb die Zeitung am Dienstag. Grund seien demnach die Schwierigkeiten Kiews bei der Aufstockung von Truppen, Munition und Ausrüstung.

Angestellter erschoss in Bank in den USA fünf Menschen

Louisville (Kentucky) - Bei einem erneuten Schusswaffenangriff in den USA hat ein Bankangestellter an seinem Arbeitsplatz fünf Menschen getötet. Zudem habe der 25-Jährige bei der Tat neun Menschen verletzt, teilte die Polizei von Louisville im US-Staat Kentucky mit. Der Schütze sei von herbeigeeilten Polizisten erschossen worden. Laut Medien war ihm gerade gesagt worden, dass er seinen Job verliert.

Biden beginnt Reise nach Nordirland und Irland

Belfast/Washington - US-Präsident Joe Biden bricht an diesem Dienstag zu einer Reise nach Nordirland und Irland auf. Biden fliegt zunächst in die nordirische Hauptstadt Belfast, wo er am Abend erwartet wird. Auf seinem Programm, das am Mittwoch beginnt, stehen ein Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak und eine Rede vor Studenten. Biden will das vor 25 Jahren ausgehandelte Karfreitagsabkommen für Nordirland und die seither erzielten Fortschritte würdigen.

London: Russland will mehr mit Luftlandetruppen operieren

London/Bachmut - Der britische Militärgeheimdienst geht von einer künftig stärkeren Einbindung der russischen Luftlandetruppen bei Offensivaktionen im Krieg Russlands gegen die Ukraine aus. Die in den ersten Kriegsmonaten von gravierenden Verlusten betroffenen Luftlandetruppen seien in den vergangenen Wochen mit dem Raketensystem TOS-1A ausgestattet worden, bekannt als "schwerer Flammenwerfer", heißt es im täglichen Bulletin des britischen Verteidigungsministeriums am Dienstag.

Urkunden ab sofort im Digitalen Amt herunterladbar

Wien - Wer künftig Dokumente wie etwa eine Geburts- oder Heiratsurkunde braucht, kann diese ab sofort über die App Digitales Amt herunterladen. Voraussetzung dafür ist neben der Registrierung in der App der Besitz einer Handysignatur oder ID-Austria sowie die Entrichtung einer Gebühr. Dieses neue "Urkundenservice" soll künftig auch noch weiter ausgebaut werden, hieß es in einer Aussendung des Finanzministeriums am Donnerstag.

Deutlicher Anstieg der Firmeninsolvenzen

Wien - Mit 1.452 Firmeninsolvenzen waren in den ersten drei Monaten um 36,59 Prozent mehr Fälle zu verzeichnen als im Vorjahreszeitraum. Bei den eröffneten Insolvenzverfahren verzeichnete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in seiner Statistik mit 809 Fällen einen Anstieg um 37,12 Prozent. Damit wurden auch die Verfahren im 1. Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019 um 4,52 Prozent übertroffen. Und mit 643 Fällen stieg die Zahl der Verfahrensabweisungsbeschlüsse um 35,94 Prozent.

