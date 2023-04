Kran im Bezirk Mödling auf Lkw gestürzt - Ein Toter

Münchendorf - In Münchendorf im Bezirk Mödling ist am Dienstag kurz vor Mittag ein Kran auf einen Sattelschlepper gestürzt. Der Lenker des Schwerfahrzeugs kam ums Leben, teilten Polizei und Feuerwehr auf Anfrage mit. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Führerhaus aufgehalten.

Rendi, Doskozil und Babler im Rennen um SPÖ-Vorsitz übrig

Wien - Die Zahl der Anwärterinnen und Anwärter für den SPÖ-Vorsitz hat sich drastisch reduziert. Nach einer Sitzung der parteiinternen Wahlkommission haben sich nur die derzeitige Chefin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler für die Mitgliederbefragung qualifiziert. Das bestätigte der Vorsitzende der Kommission, Harry Kopietz, der APA. Ursprünglich hatte es 73 Bewerbungen gegeben.

Europäische Raumsonde JUICE startet Reise am Donnerstag

Kourou/Wien - Am Donnerstag soll sich die europäische Raumsonde JUICE auf eine lange Forschungsreise zum Jupiter begeben. Acht Jahre wird die Sonde zum größten Planeten unseres Sonnensystem unterwegs sein - und dort vor allem seine Eismonde aus der Nähe ins Visier nehmen. JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), die Vorzeigemission der Europäischen Raumfahrtbehörde, soll vom ESA-Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana aus mit einer Ariane-5-Rakete starten.

Dokumenten-Leaks für USA "sehr ernstes" Sicherheitsrisiko

Washington/London - Durch das Durchsickern geheimer US-Dokumente ins Internet ist nach Einschätzung der US-Regierung "ein sehr ernstes" Sicherheitsrisiko entstanden. Das Leck könne "enorme Auswirkungen nicht nur auf unserer nationale Sicherheit haben, sondern auch zum Tod von Menschen führen", sagte am Montag (Ortszeit) Pentagon-Sprecher Chris Meagher. Er bezog sich damit darauf, dass durch die Verbreitung der Unterlagen Informanten der US-Geheimdienste exponiert werden könnten.

Niedrigste Zahl an Verkehrstoten am Osterwochenende

Wien - Am Osterwochenende ist ein Fußgänger im Straßenverkehr tödlich verunglückt - das ist die niedrigste Zahl an Verkehrstoten über die Feiertage von Karfreitag bis Ostermontag (7. bis 10. April 2023) seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1968, berichtete das Innenministerium am Dienstag. Nur noch 2013 hatte es seit damals ebenfalls nur ein Todesopfer gegeben. In den vergangenen drei Jahren waren jeweils vier Menschen am Osterwochenende im Straßenverkehr ums Leben gekommen.

Arbeitskräfte - Krisper: WKÖ-Kopf soll ÖVP durchtelefonieren

Wien - Nachdem Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf kürzlich den Arbeitskräftemangel beklagt hatte, fordert ihn NEOS-Migrationssprecherin Stephanie Krisper auf, seine Parteikollegen von der ÖVP durchzurufen, um für eine Arbeitserlaubnis für Asylwerber und qualifizierten Zuzug zu werben. Bei Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer, der zuletzt von No-Go-Zonen in Wien gesprochen hatte, könne Kopf gleich anfangen. "Österreich braucht eine Politik ohne Feindseligkeiten", so Krisper.

Amadeus für das Lebenswerk geht heuer an Karl Ratzer

Wien - Karl Ratzer wird bei den Austrian Music Awards am 28. April im Wiener Volkstheater mit dem Amadeus für sein Lebenswerk geehrt. Der Wiener Jazz-Gitarrist zählt seit Jahrzehnten zur absoluten Weltspitze in seinem Genre. In den 60er-Jahren begann er mit Formationen wie The Slaves oder Gipsy Love die österreichische Rock-Historie zu prägen, bevor er in die USA und zum Jazz wechselte. Heute gilt er als Grandseigneur der hiesigen Szene, wie es am Montag in einer Aussendung hieß.

Deutlicher Anstieg der Firmeninsolvenzen

Wien - Mit 1.452 Firmeninsolvenzen waren in den ersten drei Monaten um 36,59 Prozent mehr Fälle zu verzeichnen als im Vorjahreszeitraum. Bei den eröffneten Insolvenzverfahren verzeichnete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in seiner Statistik mit 809 Fällen einen Anstieg um 37,12 Prozent. Damit wurden auch die Verfahren im 1. Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019 um 4,52 Prozent übertroffen. Und mit 643 Fällen stieg die Zahl der Verfahrensabweisungsbeschlüsse um 35,94 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red