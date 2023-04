Rendi, Doskozil und Babler im Rennen um SPÖ-Vorsitz übrig

Wien - Die Zahl der Anwärterinnen und Anwärter für den SPÖ-Vorsitz hat sich drastisch reduziert. Nach einer Sitzung der parteiinternen Wahlkommission haben sich nur die derzeitige Chefin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler für die Mitgliederbefragung qualifiziert. Das bestätigte der Vorsitzende der Kommission, Harry Kopietz, der APA. Ein Ergebnis wird frühestens für den 22. Mai erwartet.

Kran im Bezirk Mödling auf Lkw gestürzt - Ein Toter

Münchendorf - In Münchendorf im Bezirk Mödling ist am Dienstag kurz vor Mittag ein Kran auf einen Sattelschlepper gestürzt. Der Lenker des Schwerfahrzeugs kam ums Leben, teilten Polizei und Feuerwehr auf Anfrage mit. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Führerhaus aufgehalten.

Ermittlungen nach Tod von Fünfjährigem eingestellt

Mattersburg - Die Ermittlungen gegen zwei Kindergärtnerinnen nach dem Tod eines Buben in Mattersburg sind eingestellt worden. Es handle sich um einen Unglücksfall, den beiden könne keine Vernachlässigung der Betreuungspflicht nachgewiesen werden, hieß es am Dienstag aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zur APA. Der Fünfjährige war beim Ausflug der Kindergartengruppe weggelaufen und später in einem Biotop ertrunken.

Gedämpfte Aussichten für Weltwirtschaft - IWF kürzt Prognose

Washington - Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds noch etwas langsamer wachsen als ohnehin schon gedacht. Der IWF kappte seine Prognosen für 2023 und 2024 am Dienstag um jeweils 0,1 Punkte auf 2,8 und 3,0 Prozent, nachdem es 2022 noch 3,4 Prozent waren. Der Währungsfonds prognostiziert für Österreich ein reales Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent im laufenden Jahr und von 1,1 Prozent im kommenden Jahr.

Wiederkehr von Kommission zu Wien Energie befragt

Wien - Die Untersuchungskommission zur Wien Energie hat bei der neunten Runde am Dienstag den Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) als Zeugen vorgeladen. Dieser sei am 15. Juli 2022 via seinen Büroleiter über die Notkompetenz informiert worden. Über diese verschaffte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der Wien Energie einen Kreditrahmen über 700 Mio. Euro. Es wäre für ihn ein Kreditrahmen gewesen und nicht, dass er schlagend werden würde, merkte Wiederkehr an.

Dokumenten-Leaks für USA "sehr ernstes" Sicherheitsrisiko

Washington/London - Durch das Durchsickern geheimer US-Dokumente ins Internet ist nach Einschätzung der US-Regierung "ein sehr ernstes" Sicherheitsrisiko entstanden. Das Leck könne "enorme Auswirkungen nicht nur auf unserer nationale Sicherheit haben, sondern auch zum Tod von Menschen führen", sagte am Montag (Ortszeit) Pentagon-Sprecher Chris Meagher. Er bezog sich damit darauf, dass durch die Verbreitung der Unterlagen Informanten der US-Geheimdienste exponiert werden könnten.

Europäische Raumsonde JUICE startet Reise am Donnerstag

Kourou/Wien - Am Donnerstag soll sich die europäische Raumsonde JUICE auf eine lange Forschungsreise zum Jupiter begeben. Acht Jahre wird die Sonde zum größten Planeten unseres Sonnensystem unterwegs sein - und dort vor allem seine Eismonde aus der Nähe ins Visier nehmen. JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), die Vorzeigemission der Europäischen Raumfahrtbehörde, soll vom ESA-Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana aus mit einer Ariane-5-Rakete starten.

Deutlicher Anstieg der Firmeninsolvenzen

Wien - Mit 1.452 Firmeninsolvenzen waren in den ersten drei Monaten um 36,59 Prozent mehr Fälle zu verzeichnen als im Vorjahreszeitraum. Bei den eröffneten Insolvenzverfahren verzeichnete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in seiner Statistik mit 809 Fällen einen Anstieg um 37,12 Prozent. Damit wurden auch die Verfahren im 1. Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019 um 4,52 Prozent übertroffen. Und mit 643 Fällen stieg die Zahl der Verfahrensabweisungsbeschlüsse um 35,94 Prozent.

Wiener Börse nach dem Osterwochenende mit Gewinnen

Wien - Der Leitindex ATX konnte sich am Dienstagnachmittag um 0,92 Prozent auf 3.225,20 Zähler steigern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach dem verlängerten Osterwochenende freundlich. Unterstützung kam von den mehrheitlich positiven Übersee-Vorgaben. Angesichts der dünnen Meldungslage zu den Unternehmen rückten Konjunkturnachrichten in den Fokus. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone hellte sich im März stärker als erwartet auf.

