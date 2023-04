Rendi, Doskozil und Babler im Rennen um SPÖ-Vorsitz übrig

Wien - Die Zahl der Anwärterinnen und Anwärter für den SPÖ-Vorsitz hat sich drastisch reduziert. Nach einer Sitzung der parteiinternen Wahlkommission haben sich nur die derzeitige Chefin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler für die Mitgliederbefragung qualifiziert. Das bestätigte der Vorsitzende der Kommission, Harry Kopietz, der APA. Ein Ergebnis wird frühestens für den 22. Mai erwartet.

Kran im Bezirk Mödling auf Lkw gestürzt - Ein Toter

Münchendorf - Im Industriegebiet in Münchendorf (Bezirk Mödling) ist am Dienstag kurz vor Mittag ein Kran auf einen Sattelschlepper gestürzt. Der Lenker des Schwerfahrzeugs kam ums Leben, teilten Polizei und Feuerwehr auf Anfrage mit. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Führerhaus aufgehalten.

Gedämpfte Aussichten für Weltwirtschaft - IWF kürzt Prognose

Washington - Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds noch etwas langsamer wachsen als ohnehin schon gedacht. Der IWF kappte seine Prognosen für 2023 und 2024 am Dienstag um jeweils 0,1 Punkte auf 2,8 und 3,0 Prozent, nachdem es 2022 noch 3,4 Prozent waren. Der Währungsfonds prognostiziert für Österreich ein reales Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent im laufenden Jahr und von 1,1 Prozent im kommenden Jahr.

Fast 8.500 Zivilisten laut UNO im Ukraine-Krieg getötet

London/Bachmut - Beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) inzwischen fast 8.500 Zivilisten getötet worden. Seit Beginn der Invasion seien bis zum 9. April 8.490 zivile Todesopfer bestätigt und 14.244 verletzte Zivilisten in der Ukraine gezählt worden, teilt das Büro des Hochkommissars der UN für Menschenrechte (OHCHR) mit. Allein fast 4.000 Zivilisten seien in den schwer umkämpften Frontregionen Donezk und Luhansk getötet worden.

Anklage gegen Frau wegen zweifachen Mordes in Kärnten

Klagenfurt - Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nun Anklage wegen zweifachen Mordes gegen eine 37 Jahre alte Frau eingebracht. Behördensprecherin Tina Frimmel-Hesse bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kleinen Zeitung". Die Rumänin hatte vor einem Jahr in Villach eine 43-Jährige und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto niedergefahren, sie soll die beiden vorsätzlich getötet haben.

Dokumenten-Leaks für USA "sehr ernstes" Sicherheitsrisiko

Washington/London - Durch das Durchsickern geheimer US-Dokumente ins Internet ist nach Einschätzung der US-Regierung "ein sehr ernstes" Sicherheitsrisiko entstanden. Das Leck könne "enorme Auswirkungen nicht nur auf unserer nationale Sicherheit haben, sondern auch zum Tod von Menschen führen", sagte am Montag (Ortszeit) Pentagon-Sprecher Chris Meagher. Er bezog sich damit darauf, dass durch die Verbreitung der Unterlagen Informanten der US-Geheimdienste exponiert werden könnten.

Wiederkehr von Kommission zu Wien Energie befragt

Wien - Die Untersuchungskommission zur Wien Energie hat bei der neunten Runde am Dienstag den Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) als Zeugen vorgeladen. Dieser sei am 15. Juli 2022 via seinen Büroleiter über die Notkompetenz informiert worden. Über diese verschaffte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der Wien Energie einen Kreditrahmen über 700 Mio. Euro. Er habe nicht geglaubt, dass der Rahmen schlagend werden würde, merkte Wiederkehr an.

Ermittlungen nach Tod von Fünfjährigem eingestellt

Mattersburg - Die Ermittlungen gegen zwei Kindergärtnerinnen nach dem Tod eines Buben in Mattersburg sind eingestellt worden. Es handle sich um einen Unglücksfall, den beiden könne keine Vernachlässigung der Betreuungspflicht nachgewiesen werden, hieß es am Dienstag aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zur APA. Der Fünfjährige war beim Ausflug der Kindergartengruppe weggelaufen und später in einem Biotop ertrunken.

