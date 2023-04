Kran im Bezirk Mödling auf Lkw gestürzt - Ein Toter

Münchendorf - Im Industriegebiet in Münchendorf (Bezirk Mödling) ist am Dienstag kurz vor Mittag ein Kran auf einen Sattelschlepper gestürzt. Der Lenker des Schwerfahrzeugs kam ums Leben, teilten Polizei und Feuerwehr auf Anfrage mit. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Führerhaus aufgehalten.

Gedämpfte Aussichten für Weltwirtschaft - IWF kürzt Prognose

Washington - Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds noch etwas langsamer wachsen als ohnehin schon gedacht. Der IWF kappte seine Prognosen für 2023 und 2024 am Dienstag um jeweils 0,1 Punkte auf 2,8 und 3,0 Prozent, nachdem es 2022 noch 3,4 Prozent waren. Der Währungsfonds prognostiziert für Österreich ein reales Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent im laufenden Jahr und von 1,1 Prozent im kommenden Jahr.

Babler will "SPÖ zurückholen"

Steyr/Wien - In der Arbeiterhochburg Steyr in OÖ hat der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler am Dienstag seine "Basis"-Tour, quasi den parteiinternen Wahlkampf um den SPÖ-Vorsitz, gestartet und ist dort mit eben jener Basis auf Tuchfühlung gegangen. Er beschwor klassische rote Werte und warnte vor dem Blinken nach rechts: "Es bringt keinem Kind ein warmes Mittagessen, wenn man 27-mal die Balkanroute schließt". Sein Appell an die Genossen: "Holen wir uns diese SPÖ zurück."

Macron pocht auf "europäische Souveränität"

Den Haag - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine Forderung nach mehr "europäischer Souveränität" erneuert. "Die Pandemie und der Krieg (in der Ukraine) haben uns in eine Situation gebracht, zu erkennen, dass wir unsere Abhängigkeiten verringern müssen, wenn wir die europäische Identität erhalten wollen", sagte Macron am Dienstag in Den Haag bei einer europapolitischen Rede.

Schuld- und Freispruch bei Prozess um Mord vor 22 Jahren

Graz - Der Prozess um einen 22 Jahre alten Mordfall, bei dem ein Italiener 2001 getötet wurde, ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht mit einem Schuld- und einem Freispruch zu Ende gegangen. Der angeklagte Mann ist von den Geschworenen schuldig gesprochen worden. Die mutmaßliche Auftraggeberin dagegen wurde knapp freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Anklage gegen Frau wegen zweifachen Mordes in Kärnten

Klagenfurt - Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nun Anklage wegen zweifachen Mordes gegen eine 37 Jahre alte Frau eingebracht. Behördensprecherin Tina Frimmel-Hesse bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kleinen Zeitung". Die Rumänin hatte vor einem Jahr in Villach eine 43-Jährige und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto niedergefahren, sie soll die beiden vorsätzlich getötet haben.

Angestellter erschoss in Bank in den USA fünf Menschen

Louisville (Kentucky) - In einer Bank im US-Bundesstaat Kentucky hat ein 25 Jahre alter Mann mit einem Sturmgewehr um sich geschossen, fünf Menschen getötet und weitere verletzt. Wie die Polizei in der Stadt Louisville mitteilte, starb der Schütze nach einem Schusswechsel mit der Polizei am Tatort. Der Mann war den Angaben zufolge ein Angestellter der Bank. Seinen Angriff am Montagvormittag filmte er und streamte ihn online live, sagte die Chefin der örtlichen Polizei, Jacquelyn Gwinn-Villaroel.

Wiederkehr von Kommission zu Wien Energie befragt

Wien - Die Untersuchungskommission zur Wien Energie hat bei der neunten Runde am Dienstag den Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) als Zeugen vorgeladen. Dieser sei am 15. Juli 2022 via seinen Büroleiter über die Notkompetenz informiert worden. Über diese verschaffte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der Wien Energie einen Kreditrahmen über 700 Mio. Euro. Er habe nicht geglaubt, dass der Rahmen schlagend werden würde, merkte Wiederkehr an.

