Transit - Söder/Mattle/Kompatscher treffen sich zu "Gipfel"

Kufstein/Bozen - Das Tiroler Dauerthema Transit führt am Mittwoch zu einem "Gipfel" auf der Festung Kufstein. Dort treffen sich Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) und wollen laut eigenen Angaben eine "Absichtserklärung" über ein gemeinsames, digitales Verkehrsmanagementsystem - ein sogenanntes "Lkw-Slot-System" - am Brennerkorridor unterzeichnen beziehungsweise präsentieren.

Macron pocht auf "europäische Souveränität"

Den Haag - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine Forderung nach mehr "europäischer Souveränität" erneuert. "Die Pandemie und der Krieg (in der Ukraine) haben uns in eine Situation gebracht, zu erkennen, dass wir unsere Abhängigkeiten verringern müssen, wenn wir die europäische Identität erhalten wollen", sagte Macron am Dienstag in Den Haag bei einer europapolitischen Rede.

Schuld- und Freispruch bei Prozess um Mord vor 22 Jahren

Graz - Der Prozess um einen 22 Jahre alten Mordfall, bei dem ein Italiener 2001 getötet wurde, ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht mit einem Schuld- und einem Freispruch zu Ende gegangen. Der angeklagte Mann ist von den Geschworenen schuldig gesprochen worden. Die mutmaßliche Auftraggeberin dagegen wurde knapp freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Babler will "SPÖ zurückholen"

Steyr/Wien - In der Arbeiterhochburg Steyr in OÖ hat der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler am Dienstag seine "Basis"-Tour, quasi den parteiinternen Wahlkampf um den SPÖ-Vorsitz, gestartet und ist dort mit eben jener Basis auf Tuchfühlung gegangen. Er beschwor klassische rote Werte und warnte vor dem Blinken nach rechts: "Es bringt keinem Kind ein warmes Mittagessen, wenn man 27-mal die Balkanroute schließt". Sein Appell an die Genossen: "Holen wir uns diese SPÖ zurück."

Corona-Aufarbeitung soll Ende April starten

Wien - Die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angekündigte Aufarbeitung der Corona-Pandemie soll in den kommenden Wochen Gestalt annehmen. Wie das Kanzleramt Dienstagabend mitteilte, wird die Regierung den Prozess voraussichtlich Ende April vorstellen. Die Arbeiten am Dialogprozess liefen nach wie vor. Die Akademie der Wissenschaften sei federführend in den Prozess eingebunden. Derzeit würden letzte Details ausgearbeitet. Qualität gehe dabei vor Geschwindigkeit.

Empfang für LGBTIQ-Community im Parlament

Wien - Vertreter und Vertreterinnen von ÖVP, SPÖ, NEOS, und Grünen haben am Dienstagabend Menschen aus der LGBTIQ-Community zu einem Empfang ins Parlament eingeladen. Dabei ging es vorrangig darum, einander kennenzulernen und Platz für Diskurs mit der Zivilgesellschaft zu schaffen. Aufmerksam machten Vertreter der Community und der Politik auch auf vergangene und geplante Übergriffe gegen Transpersonen.

Bub stürzte in Vorarlberg von Sessellift auf Piste ab

Bregenz - Ein 13-jähriger Bub ist am Dienstag in einem Skigebiet in der Vorarlberger Talschaft Montafon über sechs Meter von einem Sessellift auf die Piste abgestürzt. Während der Fahrt mit dem Lift nahm er einen Ski von der Auflage und ließ ihn baumeln. In weiterer Folge rutschte der Bub immer weiter ab und schließlich unter dem ordnungsgemäß geschlossenen Sicherungsbügel durch. Beim Aufprall auf die Piste zog er sich Verletzungen an beiden Beinen zu.

Basketballschuhe von Michael Jordan erzielten Rekordsumme

New York - Ein Paar Schuhe von Basketball-Legende Michael Jordan ist für die Rekordsumme von 2,2 Millionen Dollar (2,02 Mio. Euro) versteigert worden. Damit handle es sich um "die teuersten jemals verkauften Sportschuhe", erklärte nach der Versteigerung am Dienstag das Auktionshaus Sotheby's. Die schwarz-roten "Bred" Air Jordan 13s hatte der Sportstar während der NBA-Finalserie 1998 getragen, bei der er seine sechste und letzte Meisterschaft gewann.

