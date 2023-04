Biden zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Belfast

Belfast - US-Präsident Joe Biden ist am Dienstagabend zur Feier des 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Nordirland eingetroffen. Begrüßt wurde der US-Präsident in Belfast vom britischen Premierminister Rishi Sunak. Am Mittwoch wird Biden in der irischen Hauptstadt Dublin zu Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Leo Varadkar erwartet.

Söder/Mattle/Kompatscher treffen sich zu Transit-"Gipfel"

Kufstein/Bozen - Das Tiroler Dauerthema Transit führt am Mittwoch zu einem "Gipfel" auf der Festung Kufstein. Dort treffen sich Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) und wollen laut eigenen Angaben eine "Absichtserklärung" über ein gemeinsames, digitales Verkehrsmanagementsystem - ein sogenanntes "Lkw-Slot-System" - am Brennerkorridor unterzeichnen beziehungsweise präsentieren.

Moskau meldet Test einer Interkontinentalrakete

Moskau - Russland hat eigenen Angaben zufolge eine Interkontinentalrakete getestet. In der südlichen Region Astrachan am Kaspischen Meer sei die ballistische Langstreckenwaffe am Dienstag auf dem Übungsplatz Kapustin Jar erfolgreich von einem bodengestützten Raketensystem aus abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht auf Mittwoch mit.

Schweizer Parlament genehmigt Credit-Suisse-Rettung nicht

Bern - Das Schweizer Parlament hat die Finanzgarantien in Höhe von 109 Mrd. Schweizer Franken zur Rettung der Credit Suisse zunächst abgelehnt. Die große Kammer missbilligte am Dienstag nachträglich mit 102 der 200 Stimmen die Rettungsaktion. Die kleine Kammer hatte die Gelder zuvor genehmigt. Nun werden beide Kammern voraussichtlich am Mittwoch erneut abstimmen. Konsequenzen hat das Ergebnis aber kaum, denn die Darlehen wurden bereits von einem Ausschuss unter Notrecht bewilligt.

Krebs-Todesraten gehen in der EU weiter zurück

Brüssel - Die Krebs-Sterblichkeit geht in der EU zurück. Von einem höheren Ausgangswert "bevorzugt" sind dabei die Männer. Während sich bei ihnen die Mortalität infolge von bösartigen Erkrankungen zwischen 2018 und (projektiert) 2023 um 6,45 Prozent reduziert, liegt dieser Wert bei den Frauen nur bei minus 3,72 Prozent. Das geht aus einer neuen Studie italienischer Fachleute hervor.

Corona-Aufarbeitung soll Ende April starten

Wien - Die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angekündigte Aufarbeitung der Corona-Pandemie soll in den kommenden Wochen Gestalt annehmen. Wie das Kanzleramt Dienstagabend mitteilte, wird die Regierung den Prozess voraussichtlich Ende April vorstellen. Die Arbeiten am Dialogprozess liefen nach wie vor. Die Akademie der Wissenschaften sei federführend in den Prozess eingebunden. Derzeit würden letzte Details ausgearbeitet. Qualität gehe dabei vor Geschwindigkeit.

