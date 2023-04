Biden zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Belfast

Belfast - US-Präsident Joe Biden ist am Dienstagabend zur Feier des 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Nordirland eingetroffen. Begrüßt wurde der US-Präsident in Belfast vom britischen Premierminister Rishi Sunak. Am Mittwoch wird Biden in der irischen Hauptstadt Dublin zu Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Leo Varadkar erwartet.

China plant Flugverbotszone nördlich von Taiwan

Taipeh/Peking - Nach dem Ende seines Militärmanövers will China im Konflikt mit Taiwan Insidern zufolge nun eine zeitweilige Flugverbotszone einrichten. China plane eine solche Maßnahme für den Luftraum nördlich von Taiwan für den Zeitraum vom 16. bis zum 18. April, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Sie könne den Flugverkehr in der Region massiv beeinträchtigen.

Babler für Fairnessabkommen im Kampf um SPÖ-Vorsitz

Wien - Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler wünscht sich ein Fairnessabkommen im Dreikampf um den SPÖ-Vorsitz. Dabei fordert er in einem Schreiben an seine Kontrahenten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil und den Parteivorstand unter anderem einen Verzicht auf Dirty Campaiging. Aus dem Büro der Parteivorsitzenden hieß es auf APA-Anfrage, Babler solle selbst einmal über seine Wortwahl nachdenken.

59-jähriger Deutscher starb bei Kranunfall im Bezirk Mödling

Münchendorf - Bei dem Kranunfall in Münchendorf (Bezirk Mödling) am Dienstag ist Polizeiangaben zufolge ein 59-jähriger deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt habe eine Obduktion angeordnet, sagte Behördensprecher Erich Habitzl am Mittwoch auf Anfrage. Das Areal im Industriegebiet der Gemeinde im Wiener Becken blieb abgesperrt. Ein Sachverständiger soll die Unglücksursache feststellen.

Moskau testet neuartige ballistische Interkontinental-Rakete

Moskau - Russland hat nach eigenen Angaben eine neuartige interkontinentale Rakete getestet. Eine "Kampfbesatzung" habe am Dienstag eine "ballistische Interkontinentalrakete eines mobilen bodengestützten Raketensystems" vom im Grenzgebiet zwischen Russland und Kasachstan gelegenen Testgelände Kapustin Jar gestartet, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Kreml-Chef Wladimir Putin hat im Zuge der Aggression gegen die Ukraine mehrmals mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.

Krebs-Todesraten gehen in der EU weiter zurück

Brüssel - Die Krebs-Sterblichkeit geht in der EU zurück. Von einem höheren Ausgangswert "bevorzugt" sind dabei die Männer. Während sich bei ihnen die Mortalität infolge von bösartigen Erkrankungen zwischen 2018 und (projektiert) 2023 um 6,45 Prozent reduziert, liegt dieser Wert bei den Frauen nur bei minus 3,72 Prozent. Das geht aus einer neuen Studie italienischer Fachleute hervor.

Zwei Boote mit 800 Migranten im Mittelmeer gesichtet

Rom - Zwei Fischerboote mit jeweils 400 Personen an Bord sind von der "Seabird 2", einem Flugzeug der NGO Sea Watch im zentralen Mittelmeerraum, gesichtet worden. "Die Rettung dieser Art von Booten ist sehr komplex: Wir müssen die Menschen an Bord in Sicherheit bringen", erklärte die NGO Sea Watch per Twitter. Zuletzt war die italienische Küstenwache am Wochenende mit der Rettung von insgesamt 1.200 Flüchtlingen auf See beschäftigt.

