Biden zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Belfast

Belfast - US-Präsident Joe Biden ist am Dienstagabend zur Feier des 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Nordirland eingetroffen. Begrüßt wurde der US-Präsident in Belfast vom britischen Premierminister Rishi Sunak. Am Mittwoch wird Biden in der irischen Hauptstadt Dublin zu Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Leo Varadkar erwartet.

Selenskyj fordert weltweite Reaktion auf Enthauptungsvideo

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eine weltweite Reaktionen auf ein Video der mutmaßlichen Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen. "Das ist ein Video von Russland, wie es ist", unterstrich der Staatschef in einer Videobotschaft am Mittwoch. Niemand würde es verstehen, wenn die Staatsführer nicht auf das Video reagierten. "Es muss jetzt gehandelt werden!" Der Kreml erklärte, das Video sei "schrecklich" und müsse auf seine Echtheit überprüft werden.

US-Leaks deuten auf westliche Spezialkräfte in Ukraine hin

London - Die geleakten mutmaßlichen US-Geheimdienstdokumente zum Ukraine-Krieg deuten nach britischen Medienberichten darauf hin, dass westliche militärische Spezialkräfte in der Ukraine im Einsatz sein könnten. Die BBC und der "Guardian" berichteten am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf eines der Dokumente, dass Großbritannien in dem Kriegsland rund 50 Kräfte seiner als "Special Forces" bekannten Eliteeinheit einsetze.

Kaiser sieht "absolut keinen Grund" für Slowenien-Kontrollen

Klagenfurt/Graz - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sieht keinen Grund für eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Slowenien. "Aufgrund der eingeholten faktensprechenden Zahlen, und nach Rücksprache mit den Einsatzorganisationen vor Ort besteht seit Langem absolut kein Grund für Grenzkontrollen zwischen Kärnten und Slowenien und somit auch nicht für eine Verlängerung selbiger", sagte Kaiser am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme auf APA-Anfrage.

Prozess um Mordversuch mit Rattengift in St. Pölten

St. Pölten - Am Landesgericht St. Pölten hat am Mittwoch ein Prozess um einen Mordversuch mit Rattengift seinen Lauf genommen. Ein 53-Jähriger soll seinem Vater die Substanz ins Essen gemischt haben. Der Landwirt aus dem Raum St. Pölten bekannte sich nicht schuldig. Als Hintergrund gelten Differenzen finanzieller Art. Die Geschworenenverhandlung ist für zwei Tage anberaumt und wird am Freitag fortgesetzt.

Babler für Fairnessabkommen im Kampf um SPÖ-Vorsitz

Wien - Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler wünscht sich ein Fairnessabkommen im Dreikampf um den SPÖ-Vorsitz. Dabei fordert er in einem Schreiben an seine Kontrahenten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil und den Parteivorstand unter anderem einen Verzicht auf Dirty Campaiging. Aus dem Büro der Parteivorsitzenden hieß es auf APA-Anfrage, Babler solle selbst einmal über seine Wortwahl nachdenken.

Rund 80 Euro Rabatt für Wiener Fernwärmekunden

Wien - Der Preisnachlass für die Kundinnen und Kunden der Fernwärme Wien ist fix. Wie Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) im Gespräch mit der APA erläuterte, gibt es 20 Prozent Rabatt auf den Grundpreis. Ein durchschnittlicher Haushalt soll sich dadurch rund 80 Euro ersparen. Auch für Bezieher von Strom und Gas arbeitet die Wien Energie an einem ähnlichen Entlastungsangebot, wie Hanke berichtete.

China plant Flugverbotszone nördlich von Taiwan

Taipeh/Peking - Nach dem Ende seines Militärmanövers will China im Konflikt mit Taiwan Insidern zufolge nun eine zeitweilige Flugverbotszone einrichten. China plane eine solche Maßnahme für den Luftraum nördlich von Taiwan für den Zeitraum vom 16. bis zum 18. April, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Sie könne den Flugverkehr in der Region massiv beeinträchtigen.

