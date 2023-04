Tirol/Südtirol/Bayern einigten sich auf "Slot" am Brenner

Kufstein/Bozen - In der Tiroler Dauercausa Transit ist zumindest auf regionaler Ebene etwas (symbolische) Bewegung gekommen. Tirols LH Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP) demonstrierten am Mittwoch seltene Einigkeit. Sie unterzeichneten auf der Festung in Kufstein eine politische "Absichtserklärung" für ein gemeinsames, digitales Verkehrsmanagementsystem am Brennerkorridor. Deutschland reagierte indes reserviert.

Biden zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Belfast

Belfast - Eine Vertreterin der Regierung in Washington hat US-Präsident Joe Biden zum Auftakt seines Besuchs in Nordirland gegen den Vorwurf verteidigt, Vorbehalte gegen Großbritannien zu haben. Biden, der am Dienstagabend zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in der britischen Provinz eingetroffen war, betont stets seine katholisch-irischen Wurzeln.

Mindestens neun Tote bei Angriff in Ecuador

Quito - Beim Angriff einer Gruppe Bewaffneter auf einen Fischereihafen in Ecuador sind neun Menschen getötet worden. Rund 30 vermummte Angreifer seien mit Booten und Autos in den kleinen Hafen der Stadt Esmeraldas im Nordwesten des Landes gekommen und hätten wahllos das Feuer eröffnet, teilte die Staatsanwaltschaft der gleichnamigen Provinz am Dienstag (Ortszeit) mit. Innenminister Juan Zapata vermutet "Territorialstreitigkeiten" zwischen rivalisierenden Banden als Hintergrund.

Babler für Fairnessabkommen im Kampf um SPÖ-Vorsitz

Wien - Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler wünscht sich ein Fairnessabkommen im Dreikampf um den SPÖ-Vorsitz. Dabei fordert er in einem Schreiben an seine Kontrahenten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil und den Parteivorstand unter anderem einen Verzicht auf Dirty Campaiging. Aus dem Büro der Parteivorsitzenden hieß es auf APA-Anfrage, Babler solle selbst einmal über seine Wortwahl nachdenken.

Selenskyj fordert weltweite Reaktion auf Enthauptungsvideo

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eine weltweite Reaktionen auf ein Video der mutmaßlichen Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen. "Das ist ein Video von Russland, wie es ist", unterstrich der Staatschef in einer Videobotschaft am Mittwoch. Niemand würde es verstehen, wenn die Staatsführer nicht auf das Video reagierten. "Es muss jetzt gehandelt werden!" Der Kreml erklärte, das Video sei "schrecklich" und müsse auf seine Echtheit überprüft werden.

Rund 80 Euro Rabatt für Wiener Fernwärmekunden

Wien - Der Preisnachlass für die Kundinnen und Kunden der Fernwärme Wien ist fix. Wie Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) im Gespräch mit der APA erläuterte, gibt es 20 Prozent Rabatt auf den Grundpreis. Ein durchschnittlicher Haushalt soll sich dadurch rund 80 Euro ersparen. Auch für Bezieher von Strom und Gas arbeitet die Wien Energie an einem ähnlichen Entlastungsangebot, wie Hanke berichtete.

5.900 verletzte Mountainbiker mussten 2022 ins Krankenhaus

Wien - Mit den wärmeren Temperaturen beginnt auch wieder die Mountainbike-Saison. Rund 5.900 Mountainbiker verletzten sich im Vorjahr bei Unfällen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach dem Outdoor-Boom während der Corona-Pandemie im Rekordjahr 2021 mit 8.500 Verletzten sind im Vorjahr die Zahlen wieder gesunken, so das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Zwölf Mountainbiker starben 2022.

Kaiser sieht "absolut keinen Grund" für Slowenien-Kontrollen

Klagenfurt/Graz - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sieht keinen Grund für eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Slowenien. "Aufgrund der eingeholten faktensprechenden Zahlen, und nach Rücksprache mit den Einsatzorganisationen vor Ort besteht seit Langem absolut kein Grund für Grenzkontrollen zwischen Kärnten und Slowenien und somit auch nicht für eine Verlängerung selbiger", sagte Kaiser am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme auf APA-Anfrage.

