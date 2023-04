Tirol/Südtirol/Bayern einigten sich auf "Slot" am Brenner

Kufstein/Bozen - In der Tiroler Dauercausa Transit ist zumindest auf regionaler Ebene etwas (symbolische) Bewegung gekommen. Tirols LH Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP) demonstrierten am Mittwoch seltene Einigkeit. Sie unterzeichneten auf der Festung in Kufstein eine politische "Absichtserklärung" für ein gemeinsames, digitales Verkehrsmanagementsystem am Brennerkorridor. Deutschland reagierte indes reserviert.

Biden: Frieden in Nordirland nicht selbstverständlich

Belfast - US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Belfast den Mut und die Entschlossenheit der Menschen in Nordirland gewürdigt. "Im Rückblick vergessen wir, wie hart erarbeitet und wie erstaunlich der Frieden damals war", sagte Biden bei einer Ansprache an der Ulster Universität in der nordirischen Hauptstadt Belfast am Mittwoch. Frieden und Wohlstand gehörten zusammen, betonte der demokratische Politiker, der irische Wurzeln hat.

Entsetzen über offenbar russisches Enthauptungsvideo

Kiew (Kyjiw) - Ein im Internet verbreitetes Video von der mutmaßlichen Enthauptung eines gefangenen ukrainischen Soldaten hat weltweites Entsetzen ausgelöst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Aufnahmen am Mittwoch als Beleg für die Brutalität Russlands. Die Welt müsse sehen, "wie leichtfertig diese Bestien töten", sagte Selenskyj. Der Kreml zweifelte die Echtheit des Videos an. Der Kreml nannte das Video "schrecklich", die Echtheit müsse aber überprüft werden.

Kaiser sieht "absolut keinen Grund" für Slowenien-Kontrollen

Klagenfurt/Graz - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sieht keinen Grund für eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Slowenien. "Aufgrund der eingeholten faktensprechenden Zahlen, und nach Rücksprache mit den Einsatzorganisationen vor Ort besteht seit Langem absolut kein Grund für Grenzkontrollen zwischen Kärnten und Slowenien und somit auch nicht für eine Verlängerung selbiger", sagte Kaiser am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme auf APA-Anfrage.

Fußgängerin bei Unfall mit Lastwagen getötet

Wien - In Wien ist es am Mittwoch in der Früh zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, wie die Landespolizeidirektion bekannt gab. Dabei wurde eine Frau von einem Lkw überrollt, als sie zwei Fahrstreifen überqueren wollte. Die 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat bereits mit der Einvernahme der Zeugen begonnen. "Die Ermittlungen laufen noch", hieß es von der Polizei.

Regierung geht gegen Umweltkriminalität vor

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung will verstärkt gegen Umweltkriminalität vorgehen. Am Mittwoch wurde im Ministerrat eine Deklaration für einen Aktionsplan mitsamt entsprechender Taskforce unterzeichnet. Demnach sollen künftig etwaige Doppelgleisigkeiten abgebaut und der Reibungsverlust zwischen den Behörden vermindert werden. Ziel sei es, die Schlagzahl, was Verurteilungen anbelangt, zu erhöhen.

China will Luftraum nördlich Taiwans kurzzeitig sperren

Taipeh/Peking - China hat mit der Ankündigung einer Luftraumsperrung zeitweilig Sorgen vor einer Eskalation im Taiwan-Konflikt ausgelöst. Zunächst war am Mittwoch von einer Flugverbotszone für den Luftraum nördlich von Taiwan für den Zeitraum vom 16. bis 18. April die Rede. Das taiwanische Verkehrsministerium erklärte wenig später, China habe die Dauer der Luftraumsperrung nach einem Protest auf 27 Minuten am Sonntag verkürzt.

NASA stellt Haus zum Simulieren von Leben auf dem Mars vor

Houston (Texas) - Vier kleine Räume, ein Fitnessstudio und viel roter Sand - die US-Raumfahrtbehörde NASA hat ein neues Gebäude vorgestellt, in dem ein Leben auf dem Mars getestet werden soll. Ab Juni werden sich in einem ersten Schritt vier Freiwillige ein Jahr lang in einem umgebauten Hangar des NASA-Forschungszentrums für bemannte Raumfahrtprogramme in Houston einschließen lassen, um das Leben auf dem Roten Planeten zu simulieren.

