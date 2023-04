Tirol/Südtirol/Bayern einigten sich auf "Slot" am Brenner

Kufstein/Bozen - In der Tiroler Dauercausa Transit ist zumindest auf regionaler Ebene etwas (symbolische) Bewegung gekommen. Tirols LH Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP) demonstrierten am Mittwoch seltene Einigkeit. Sie unterzeichneten auf der Festung in Kufstein eine politische "Absichtserklärung" für ein gemeinsames Verkehrsmanagementsystem am Brennerkorridor. Deutschland reagierte reserviert, Italien schweigt vorerst.

Entsetzen über offenbar russisches Enthauptungsvideo

Kiew (Kyjiw)/Wien - Ein im Internet verbreitetes Video von der mutmaßlichen Enthauptung eines gefangenen ukrainischen Soldaten hat weltweites Entsetzen ausgelöst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Aufnahmen am Mittwoch als Beleg für die Brutalität Russlands. Die Welt müsse sehen, "wie leichtfertig diese Bestien töten", sagte Selenskyj. Der Kreml zweifelte die Echtheit des Videos an. Der Kreml nannte das Video "schrecklich", die Echtheit müsse aber überprüft werden.

US-Leaks deuten auf westliche Spezialkräfte in Ukraine hin

London - Die geleakten mutmaßlichen US-Geheimdienstdokumente zum Ukraine-Krieg deuten nach britischen Medienberichten darauf hin, dass westliche militärische Spezialkräfte in der Ukraine im Einsatz sein könnten. Die BBC und der "Guardian" berichteten am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf eines der Dokumente, dass Großbritannien in dem Kriegsland rund 50 Kräfte seiner als "Special Forces" bekannten Eliteeinheit einsetze.

Biden: Frieden in Nordirland nicht selbstverständlich

Belfast - US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Belfast den Mut und die Entschlossenheit der Menschen in Nordirland gewürdigt. "Im Rückblick vergessen wir, wie hart erarbeitet und wie erstaunlich der Frieden damals war", sagte Biden bei einer Ansprache an der Ulster Universität in der nordirischen Hauptstadt Belfast am Mittwoch. Frieden und Wohlstand gehörten zusammen, betonte der demokratische Politiker, der irische Wurzeln hat.

Demnächst Entscheidung zu möglicher Kurz-Anklage

Wien - Nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihre Ermittlungen zu den Falschaussage-Vorwürfen gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-U-Ausschuss abgeschlossen und einen Vorhabensbericht an die Oberbehörden erstattet hat, ist dieser Akt nun ins Justizministerium gewandert, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch vorab. Die interne Willensbildung des Ministeriums bzw. des Weisungsrates dürfte vor dem Abschluss stehen.

Kaiser sieht "absolut keinen Grund" für Slowenien-Kontrollen

Klagenfurt/Graz - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sieht keinen Grund für eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Slowenien. "Aufgrund der eingeholten faktensprechenden Zahlen, und nach Rücksprache mit den Einsatzorganisationen vor Ort besteht seit Langem absolut kein Grund für Grenzkontrollen zwischen Kärnten und Slowenien und somit auch nicht für eine Verlängerung selbiger", sagte Kaiser am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme auf APA-Anfrage.

Italien bittet die EU um Geld für Migranten

Rom - Italien hat die Europäische Kommission um finanzielle Unterstützung im Umgang mit Migranten gebeten. Der Beschluss wurde gefasst, weil die Zahl der in Italien ankommenden Migranten stark gestiegen ist, sagte ein Sprecher der EU-Exekutive. Problematisch sei vor allem die Lage im Flüchtlingslager von Lampedusa, das heillos überfüllt sei.

Sechs Häftlinge in Gefängnis in Ecuador erhängt aufgefunden

Quito - In einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens sechs tote Häftlinge gefunden worden. Sie seien erhängt in ihren Zellen in der Haftanstalt nahe der Hafenstadt Guayaquil entdeckt worden, berichtete die Zeitung "El Universo" am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden. Der Teil des Gefängnisses werde von der Bande Los �guilas kontrolliert.

Wiener Börse geht tiefer aus dem Handel. Der ATX büßte 0,2 % ein.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Nach einem positiven Auftakt drehte der ATX am Vormittag ins Minus. Eine gefallene US-Inflationsrate für März brachte kurzzeitig Unterstützung bevor es wieder nach unter ging. Der Leitindex beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,20 Prozent bei 3.226,03 Punkten. Die Aktien von Frequentis gaben nach Zahlen um ein Prozent nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red