Nordkorea feuert erneut eine Rakete Richtung Meer ab

Pjöngjang/Seoul - Nach Angaben Südkoreas und Japans hat Nordkorea eine weitere ballistische Rakete abgefeuert. Bei dem Flugkörper habe es sich vermutlich um eine Mittel- oder Langstreckenrakete gehandelt, teilte der südkoreanische Generalstab am Donnerstag mit. Sie sei um 7.23 Uhr (Ortszeit) nahe Pjöngjang gestartet. Das Projektil ist nach Angaben der japanischen Küstenwache östlich von Nordkorea ins Meer gestürzt.

Biden in Irland auch auf persönlicher Spurensuche

Dublin - US-Präsident Joe Biden ist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in der irischen Hauptstadt Dublin. Geplant sind dort unter anderem Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Leo Varadkar. Außerdem will Biden eine Rede vor dem irischen Parlament halten. Neben den politischen Treffen hat der Besuch für den 80-Jährigen auch eine starke persönliche Komponente. Bidens Familie hat irische Wurzeln.

Neu gewählter Kärntner Landtag tritt erstmals zusammen

Klagenfurt - Der am 5. März neu gewählte Kärntner Landtag tritt am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Mandatare werden dabei angelobt, in weiterer Folge werden die Mitglieder der Kärntner Landesregierung gewählt. SPÖ und ÖVP haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Abgeschlossen wird die Sitzung mit einer Rede des bisherigen und künftigen Landeshauptmannes Peter Kaiser (SPÖ).

Deutsche Außenministerin Baerbock beginnt China-Reise

Tianjin - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock beginnt an diesem Donnerstag (ca. 8.00 Uhr) in der Hafenstadt Tianjin ihren Antrittsbesuch in China. In der Stadt südöstlich der Hauptstadt Peking will die Grünen-Politikerin unter anderem den Unterricht an einer Pasch-Partnerschule besuchen und ein deutsches Unternehmen besichtigen, das Windturbinen produziert. Die zentralen politischen Gespräche sind am Freitag in der Hauptstadt Peking geplant.

Frankreich: Wieder Streiks und Proteste gegen Pensionsreform

Paris - In Frankreich haben die Gewerkschaften für Donnerstag erneut zu Streiks und Kundgebungen gegen die umstrittene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Für den inzwischen zwölften landesweiten Protesttag rechnen die Behörden mit 400.000 bis 600.000 Teilnehmern. Der Einsatz von 11.500 Polizisten ist geplant, rund ein Drittel davon in Paris. Die Proteste richten sich gegen die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre.

Zahl der Toten im Mittelmeer so hoch wie 2017 nicht mehr

Genf - Auf dem Weg über das Mittelmeer sind nach UN-Angaben in den ersten drei Monaten dieses Jahres so viele Flüchtlinge ertrunken wie seit sechs Jahren nicht mehr. Zwischen Jänner und März verloren 441 Menschen auf dieser Route Richtung Europa ihr Leben, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch mitteilte. Erst am Dienstag starben nach Angaben der tunesischen Küstenwache zufolge zehn Menschen beim Versuch, das Mittelmeer.

Kaiser sieht "absolut keinen Grund" für Slowenien-Kontrollen

Klagenfurt/Graz - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sieht keinen Grund für eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Slowenien. "Aufgrund der eingeholten faktensprechenden Zahlen, und nach Rücksprache mit den Einsatzorganisationen vor Ort besteht seit Langem absolut kein Grund für Grenzkontrollen zwischen Kärnten und Slowenien und somit auch nicht für eine Verlängerung selbiger", sagte Kaiser am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme auf APA-Anfrage.

Babler geht mit breitem Programm ins Rennen

Wien - Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler hat Mittwochabend sein Programm für die SPÖ-Mitgliederbefragung präsentiert und sich dabei nicht lumpen lassen. Auf 28 Seiten bietet er eine breite Themen-Palette von 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich über Kinder-Grundsicherung bis zu leichterem Zugang zur Staatsbürgerschaft.

