ÖBB-Störung: Kein Zugverkehr im gesamten Osten Österreichs

Wien - Massive Probleme haben Donnerstagfrüh im gesamten Osten Österreichs für eine Einstellung des Zugverkehrs gesorgt. Das teilten die ÖBB auf Twitter mit. "Grund dafür ist eine technische Störung", hieß es in dem Kurznachrichtendienst. Es handle sich um eine Stellwerksstörung in Wien, die um 8.15 Uhr aufgetreten ist, sagte eine ÖBB-Sprecherin auf APA-Anfrage. Über die Dauer könne keine Prognose abgegeben werden. Techniker seien aber bereits bei der Behebung des Defekts.

Militär-Mitarbeiter soll für Leaks verantwortlich sein

Washington - Der Urheber der jüngst an die Öffentlichkeit gelangten US-Geheimdienstdokumente soll laut der "Washington Post" ein junger Mann sein, der auf einer US-Militärbasis gearbeitet hat. Er habe die brisanten Unterlagen zunächst als Abschriften mit einer von ihm geleiteten Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geteilt, berichtete die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf zwei Mitglieder der Gruppe.

Neu gewählter Kärntner Landtag tritt erstmals zusammen

Klagenfurt - Der am 5. März neu gewählte Kärntner Landtag tritt am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Mandatare werden dabei angelobt, in weiterer Folge werden die Mitglieder der Kärntner Landesregierung gewählt. SPÖ und ÖVP haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Abgeschlossen wird die Sitzung mit einer Rede des bisherigen und künftigen Landeshauptmannes Peter Kaiser (SPÖ).

Biden in Irland auch auf persönlicher Spurensuche

Dublin - US-Präsident Joe Biden ist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in der irischen Hauptstadt Dublin. Geplant sind dort unter anderem Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Leo Varadkar. Außerdem will Biden eine Rede vor dem irischen Parlament halten. Neben den politischen Treffen hat der Besuch für den 80-Jährigen auch eine starke persönliche Komponente. Bidens Familie hat irische Wurzeln.

Nordkorea feuert erneut eine Rakete Richtung Meer ab

Pjöngjang/Seoul - Nach Angaben Südkoreas und Japans hat Nordkorea eine weitere ballistische Rakete abgefeuert. Bei dem Flugkörper habe es sich vermutlich um eine Mittel- oder Langstreckenrakete gehandelt, teilte der südkoreanische Generalstab am Donnerstag mit. Sie sei um 7.23 Uhr (Ortszeit) nahe Pjöngjang gestartet. Das Projektil ist nach Angaben der japanischen Küstenwache östlich von Nordkorea ins Meer gestürzt.

Deutsche Außenministerin Baerbock beginnt China-Reise

Tianjin - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock beginnt an diesem Donnerstag (ca. 8.00 Uhr) in der Hafenstadt Tianjin ihren Antrittsbesuch in China. In der Stadt südöstlich der Hauptstadt Peking will die Grünen-Politikerin unter anderem den Unterricht an einer Pasch-Partnerschule besuchen und ein deutsches Unternehmen besichtigen, das Windturbinen produziert. Die zentralen politischen Gespräche sind am Freitag in der Hauptstadt Peking geplant.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red