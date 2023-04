Militär-Mitarbeiter soll für Leaks verantwortlich sein

Washington/Wien - Der Urheber der jüngst an die Öffentlichkeit gelangten US-Geheimdienstdokumente soll laut der "Washington Post" ein junger Mann sein, der auf einer US-Militärbasis gearbeitet hat. Er habe die Unterlagen als Abschriften mit einer von ihm geleiteten Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geteilt. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf die Dokumente, dass der Machtkampf in der russischen Führung weitreichender als bisher angenommen sei.

E-Control: Peak bei Endkunden-Energiepreisen überschritten

Wien - Der Regulator E-Control sieht den Höhepunkt bei den Strom- und Gaspreisen für Endkunden überschritten. "Wir gehen davon aus, dass hier noch viele weitere Unternehmen ihre Preise nach unten anpassen werden", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Donnerstag vor Journalisten. Da Energieunternehmen ihre Mengen üblicherweise ein bis zwei Jahre im Voraus einkaufen, würden die gesunkenen Großhandelspreise "nun langsam" bei den Endverbrauchern ankommen.

Von Mai 2022 bis März dieses Jahres 700 Schlepper gefasst

Wien - 700 Schlepper hat die Polizei von Mai 2022 bis März 2023 aus dem Verkehr gezogen. Das gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Man wolle den eingeschlagenen Weg im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Schlepperei fortsetzen, bilanzierte Karner mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Bereits kurz danach habe die "Schlepper-Mafia" diese Situation ausgenutzt, so der Innenminister.

Frankreich: Wieder Streiks und Proteste gegen Pensionsreform

Paris - Zum zwölften Mal haben die französischen Gewerkschaften für Donnerstag zu Protesten und Streiks gegen die bereits verabschiedete Pensionsreform aufgerufen. Das Gesetz wird derzeit vom Verfassungsrat geprüft, der am Freitag seine Entscheidung bekannt geben will. "Es wird nicht der letzte Aktionstag sein", sagte die CGT-Gewerkschaftschefin Sophie Binet am Vormittag an einer blockierten Müllverbrennungsanlage in einem Pariser Vorort.

Zugverkehr im Osten Österreichs nach Ausfall wieder möglich

Wien - Massive Probleme haben Donnerstagfrüh für 50 Minuten zur Einstellung des Zugverkehrs im gesamten Osten Österreichs geführt. Grund war eine Stellwerksstörung in Wien, teilten die ÖBB auf APA-Anfrage mit. Techniker seien schnell an Ort und Stelle gewesen, um die Systeme neu zu starten, betonte Pressesprecher Bernhard Rieder. "Die Strecken wurden 'Step by Step' wieder freigeschalten." Im Fernverkehr sei im Laufe des Tages noch mit Verspätungen bis zu 50 Minuten zu rechnen.

Keine Hearings vor SPÖ-Mitgliederbefragung

Wien - Die SPÖ tut sich mit Einigkeit weiter schwer. Es wird nämlich keine Hearings zur Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz geben. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner machte dafür am Donnerstag nach dem Parteipräsidium den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verantwortlich, der an solchen nicht teilnehmen wolle. Einen Zweier-Auftritt mit Andreas Babler lehnt Rendi-Wagner ab.

Lange Grippewelle in Österreich nun zu Ende gegangen

Wien - Die ungewöhnlich starke und lange Grippewelle in Österreich ist in der Vorwoche zu Ende gegangen. Die Positivrate der ausgewerteten Stichproben sank auf sieben Prozent, berichtete das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Donnerstag auf seiner Internetseite. Unter zehn Prozent sprechen die Medizinerinnen und Mediziner bei Influenza nicht mehr von einem epidemischem Niveau. Es gibt derzeit nur noch sporadische Grippeinfektionen, wurde erläutert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red