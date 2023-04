Peter Kaiser erneut zum Kärntner Landeshauptmann gewählt

Klagenfurt - Peter Kaiser (SPÖ) ist am Donnerstag in der konstituierenden Sitzung des neuen Kärntner Landtages erneut zum Kärntner Landeshauptmann gewählt worden. Der Gesamtwahlvorschlag, in dem Kaiser und die anderen sechs Regierungsmitglieder zur Wahl standen, wurde von 22 der 36 Abgeordneten - genau der Zahl der Abgeordneten der SPÖ-ÖVP-Koalition - mit Ja bestätigt. In seiner Regierungserklärung hob Kaiser vor allem "Nachhaltigkeit", das Leitthema der Koalition, hervor.

Zugverkehr im Osten Österreichs nach Ausfall wieder möglich

Wien - Massive Probleme haben Donnerstagfrüh für 50 Minuten zur Einstellung des Zugverkehrs im gesamten Osten Österreichs geführt. Grund war eine Stellwerksstörung in Wien, teilten die ÖBB auf APA-Anfrage mit. Techniker seien schnell an Ort und Stelle gewesen, um die Systeme neu zu starten, betonte Pressesprecher Bernhard Rieder. "Die Strecken wurden 'Step by Step' wieder freigeschalten." Im Fernverkehr sei im Laufe des Tages noch mit Verspätungen bis zu 50 Minuten zu rechnen.

Militär-Mitarbeiter soll für Leaks verantwortlich sein

Washington/Wien - Der Urheber der jüngst an die Öffentlichkeit gelangten US-Geheimdienstdokumente soll laut der "Washington Post" ein junger Mann sein, der auf einer US-Militärbasis gearbeitet hat. Er habe die Unterlagen als Abschriften mit einer von ihm geleiteten Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geteilt. US-Präsident Joe Biden sieht keine unmittelbare Gefahr durch das Datenleck.

Keine Hearings vor SPÖ-Mitgliederbefragung

Wien - Die SPÖ tut sich mit Einigkeit weiter schwer. Es wird nämlich keine Hearings zur Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz geben. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner machte dafür am Donnerstag nach dem Parteipräsidium den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verantwortlich, der an solchen nicht teilnehmen wolle. Der Angesprochene begründete dies damit, dass er kein "öffentliches Spektakel" wolle.

Russland meldet Einkesselung ukrainischer Truppen in Bachmut

Moskau - Russische Truppen haben nach Angaben der Regierung in Moskau die ukrainischen Verteidiger der Stadt Bachmut im Osten der Ukraine eingekesselt. Luftgestützte Truppen verstärkten derzeit die Kampfeinheiten der Söldnertruppe Wagner und verhinderten die Entsendung weiterer ukrainischer Soldaten sowie einen Rückzug der "feindlichen Einheiten" aus Bachmut, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag in einem Lagebericht.

Frankreich: Wieder Streiks und Proteste gegen Pensionsreform

Paris - In Frankreich haben erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Emmanuel Macrons Pensionsreform protestiert - über deren Rechtmäßigkeit der Verfassungsrat an diesem Freitag urteilen will. In vielen Städten hatten die Gewerkschaften am Donnerstag erneut zu Kundgebungen aufgerufen, zu denen die Behörden 400.000 bis 600.000 Teilnehmer erwarteten. Es kam zu Blockaden von Straßen, Bahngleisen und Raffinerien.

E-Control: Peak bei Endkunden-Energiepreisen überschritten

Wien - Der Regulator E-Control sieht den Höhepunkt bei den Strom- und Gaspreisen für Endkunden überschritten. "Wir gehen davon aus, dass hier noch viele weitere Unternehmen ihre Preise nach unten anpassen werden", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Donnerstag vor Journalisten. Da Energieunternehmen ihre Mengen üblicherweise ein bis zwei Jahre im Voraus einkaufen, würden die gesunkenen Großhandelspreise "nun langsam" bei den Endverbrauchern ankommen.

Baerbock fordert in China Deeskalation mit Taiwan

Tianjin - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat in China eine Deeskalation der Lage in der Taiwanstraße gefordert. "Spannungen in der Straße von Taiwan können uns nicht egal sein", sagte sie am Donnerstag in der chinesischen Stadt Tianjin. 70 Prozent der Halbleiter-Lieferungen gingen durch diese Wasserstraße. "Freie Zufahrt ist in unserem eigenen wirtschaftlichen Interesse." Nach ihrem Antrittsbesuch in China reist Baerbock weiter nach Südkorea und Japan.

Wiener Börse gut behauptet im Verlauf

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin wenig verändert präsentiert. Der ATX notierte mit plus 0,13 Prozent bei 3.230 Punkten nicht weit weg vom Vortagesschlusskurs. Auch bei den europäischen Leitbörsen gab es nur wenig Bewegung zu beobachten. Am Berichtstag fehlten international die starken Handelsimpulse. In Wien zeigten sich die Banken mehrheitlich im Minus. Die Aktien von BAWAG und Raiffeisen Bank International fielen um 0,6 bzw. 0,4 Prozent.

