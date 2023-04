Peter Kaiser erneut zum Kärntner Landeshauptmann gewählt

Klagenfurt - Peter Kaiser (SPÖ) ist am Donnerstag in der konstituierenden Sitzung des neuen Kärntner Landtages erneut zum Kärntner Landeshauptmann gewählt worden. Der Gesamtwahlvorschlag, in dem Kaiser und die anderen sechs Regierungsmitglieder zur Wahl standen, wurde von 22 der 36 Abgeordneten - genau der Zahl der Abgeordneten der SPÖ-ÖVP-Koalition - mit Ja bestätigt. In seiner Regierungserklärung hob Kaiser vor allem "Nachhaltigkeit", das Leitthema der Koalition, hervor.

E-Control: Peak bei Endkunden-Energiepreisen überschritten

Wien - Der Regulator E-Control sieht den Höhepunkt bei den Strom- und Gaspreisen für Endkunden überschritten. "Wir gehen davon aus, dass hier noch viele weitere Unternehmen ihre Preise nach unten anpassen werden", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Donnerstag vor Journalisten. Da Energieunternehmen ihre Mengen üblicherweise ein bis zwei Jahre im Voraus einkaufen, würden die gesunkenen Großhandelspreise "nun langsam" bei den Endverbrauchern ankommen.

Militär-Mitarbeiter soll für Leaks verantwortlich sein

Washington/Wien - Der Urheber der jüngst an die Öffentlichkeit gelangten US-Geheimdienstdokumente soll laut der "Washington Post" ein junger Mann sein, der auf einer US-Militärbasis gearbeitet hat. Er habe die Unterlagen als Abschriften mit einer von ihm geleiteten Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geteilt. US-Präsident Joe Biden sieht keine unmittelbare Gefahr durch das Datenleck.

Russland meldet Einkesselung ukrainischer Truppen in Bachmut

Moskau - Die russische Truppen sollen nach Angaben der Regierung in Moskau inzwischen die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine vollständig eingekesselt haben. Sie blockierten die Entsendung weiterer ukrainischer Soldaten und einen Rückzug der "feindlichen Einheiten" aus Bachmut, teilte am Donnerstag das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Regierung in Kiew dementierte diese Angaben und nannte sie "unrealistisch".

Zugverkehr im Osten Österreichs nach Ausfall wieder möglich

Wien - Massive Probleme haben Donnerstagfrüh für 50 Minuten zur Einstellung des Zugverkehrs im gesamten Osten Österreichs geführt. Grund war eine Stellwerksstörung in Wien, teilten die ÖBB auf APA-Anfrage mit. Techniker seien schnell an Ort und Stelle gewesen, um die Systeme neu zu starten, betonte Pressesprecher Bernhard Rieder. "Die Strecken wurden 'Step by Step' wieder freigeschalten." Im Fernverkehr sei im Laufe des Tages noch mit Verspätungen bis zu 50 Minuten zu rechnen.

Biden in Irland auch auf persönlicher Spurensuche

Dublin - US-Präsident Joe Biden hat seine Irland-Reise am Donnerstag mit politischen Gesprächen fortgesetzt. Bei strahlendem Wetter traf er in der Hauptstadt Dublin zunächst Präsident Michael D. Higgins und später Premierminister Leo Varadkar. Dabei sollten sowohl der Krieg in der Ukraine als auch der Friedensprozess in Nordirland eine Rolle spielen.

Schuldsprüche im Prozess um am Praterstern Missbrauchte

Wien - Weil sie eine psychisch beeinträchtigte 18-Jährige am 25. Oktober 2022 am Praterstern in Wien-Leopoldstadt missbraucht haben sollen, sind am Donnerstag ein zum Tatzeitpunkt 17-Jähriger sowie 22-Jähriger am Landesgericht verurteilt worden. Der erwachsene Mann erhielt zweieinhalb Jahre Haft, der Jugendliche rechtskräftig zwei Jahre, davon acht Monate unbedingt. Der 22-Jährige meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, dieses Urteil ist daher nicht rechtskräftig.

Wiener Börse kaum verändert

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag einen ruhigen Handel nahezu unverändert geschlossen. Der ATX verbuchte ein unwesentliches Minus von 0,01 Prozent auf 3.225,83 Punkte. Über den gesamten Tag blieben die Index-Bewegungen der europäischen Leitbörsen und beim ATX in engen Bahnen. Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich zudem das Meldungsaufkommen sehr übersichtlich. Die schwergewichteten Banken zeigten keinen klaren Richtungsentscheid. Erste Group gewannen 0,6 Prozent.

