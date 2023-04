US-Militär-Mitarbeiter in Datenleck-Affäre festgenommen

Washington/Wien - Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung brisanter US-Geheimdienstinformationen im Internet hat die Bundespolizei FBI im Bundesstaat Massachusetts einen Verdächtigen festgenommen. US-Justizminister Merrick Garland sagte am Donnerstag, ein Mann mit Namen Jack T. sei vom FBI in Massachusetts in Haft genommen worden. Der Mitarbeiter der Nationalgarde des Bundesstaates werde einem Bundesgericht in Boston vorgeführt.

Polnischer Präsident Duda bei Van der Bellen und Nehammer

Wien - Der polnische Präsident Andrzej Duda besucht am Freitag Wien. Am späten Vormittag werden Duda und seine Frau Agata Kornhauser-Duda von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer begrüßt und mit militärischen Ehren empfangen. Am Nachmittag trifft Duda mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) zusammen. Eines der großen Themen bei dem Besuch dürfte neben den bilateralen Beziehungen der Krieg in der Ukraine sein.

Frankreich: Wieder Streiks und Proteste gegen Pensionsreform

Paris - In Frankreich haben erneut Hunderttausende Menschen gegen Präsident Emmanuel Macrons Pensionsreform protestiert - über deren Rechtmäßigkeit der Verfassungsrat an diesem Freitag urteilen will. In vielen Städten hatten die Gewerkschaften am Donnerstag zum inzwischen zwölften Mal zu Kundgebungen aufgerufen. Nach Angaben des Innenministeriums beteiligten sich landesweit 380.000 Menschen an den Protesten, die Gewerkschaften sprachen von über einer Million Teilnehmer.

Schweizer Wolf wanderte 1.900 Kilometer nach Ungarn

Budapest - Ein Jäger hat im Nordosten Ungarns einen aus der Schweiz eingewanderten Wolf illegal erschossen. Dies berichteten ungarische Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Das zwei Jahre alte, männliche Tier aus dem Kanton Graubünden hatte zuvor eine Strecke von 1.900 Kilometern zurückgelegt, als es über Südtirol und Österreich nach Ungarn wanderte.

Trump zu Befragung wegen Geschäftspraktiken in New York

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist zu einer Befragung über seine Geschäftspraktiken in New York eingetroffen. Die Autokolonne des 76-Jährigen erreichte TV-Bildern zufolge am Donnerstag das Büro der Generalstaatsanwältin Letitia James in Manhattan. Es ist Trumps erster Besuch in New York nach seiner Strafanklage im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar vergangene Woche.

Schuldsprüche im Prozess um am Praterstern Missbrauchte

Wien - Weil sie eine psychisch beeinträchtigte 18-Jährige am 25. Oktober 2022 am Praterstern in Wien-Leopoldstadt missbraucht haben sollen, sind am Donnerstag ein zum Tatzeitpunkt 17-Jähriger sowie 22-Jähriger am Landesgericht verurteilt worden. Der erwachsene Mann erhielt zweieinhalb Jahre Haft, der Jugendliche rechtskräftig zwei Jahre, davon acht Monate unbedingt. Der 22-Jährige meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, dieses Urteil ist daher nicht rechtskräftig.

