US-Militär-Mitarbeiter in Datenleck-Affäre festgenommen

Washington/Wien - US-Ermittler haben offenbar die undichte Stelle des massiven Geheimdienst-Datenlecks gefunden. Die Bundespolizei FBI nahm im Bundesstaat Massachusetts am Donnerstag (Ortszeit) einen 21-jährigen Mitarbeiter des US-Militärs fest. Der Mann sei in Verbindung mit der "unbefugten Entfernung, Aufbewahrung und Übermittlung von Verschlusssachen" in Gewahrsam genommen worden, sagte US-Justizminister Merrick Garland in Washington. Er sei Angehöriger der Nationalgarde und heiße Jack T.

Russland meldet Einkesselung ukrainischer Truppen in Bachmut

Moskau - Die russische Truppen sollen nach Angaben der Regierung in Moskau inzwischen die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine vollständig eingekesselt haben. Sie blockierten die Entsendung weiterer ukrainischer Soldaten und einen Rückzug der "feindlichen Einheiten" aus Bachmut, teilte am Donnerstag das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Regierung in Kiew dementierte diese Angaben und nannte sie "unrealistisch".

Verfassungsrat entscheidet über Pensionsreform in Frankreich

Paris - Der französische Verfassungsrat entscheidet am Freitag über die Zukunft der umstrittenen Pensionsreform (18.00 Uhr). Das Urteil wird mit Spannung erwartet. Erklärt das Beratungsgremium der Regierung das Gesetz für verfassungskonform, muss Präsident Emmanuel Macron es innerhalb von zwei Wochen unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen. In diesem Fall ist mit erneuten Protesten der Reformgegner zu rechnen.

Spindelegger: Vorwürfe zu bosnischem Lager "völliger Unsinn"

Wien - Der Generaldirektor des Wiener Zentrums für Migrationspolitik (ICMPD), Michael Spindelegger (ÖVP), hat Vorwürfe im Zusammenhang mit dem bosnischen Flüchtlingscamp Lipa als "völliger Unsinn" zurückgewiesen. Weder sei österreichisches Steuergeld in das Projekt geflossen, noch gehe es um ein "neues Guantanamo am Balkan", sagte Spindelegger im APA-Gespräch. Die Einrichtung biete Platz für höchstens zwölf Personen und diene dem Schutz anderer Lagerbewohner vor akuten Gefährdern.

Nordkorea feuert Festbrennstoff-Rakete Richtung Meer ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine neuartige ballistische Langstreckenrakete mit Feststoffantrieb getestet. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag: "Der Test hat die militärische Effizienz der neuen ballistischen Langstreckenrakete als strategisches Angriffsmittel bewiesen." Damit werde die strategische Abschreckung und die Bereitschaft zum atomaren Gegenschlag Nordkoreas erheblich verbessert. Machthaber Kim Jong-un habe den Test geleitet.

Polnischer Präsident Duda bei Van der Bellen und Nehammer

Wien - Der polnische Präsident Andrzej Duda besucht am Freitag Wien. Am späten Vormittag werden Duda und seine Frau Agata Kornhauser-Duda von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer begrüßt und mit militärischen Ehren empfangen. Am Nachmittag trifft Duda mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) zusammen. Eines der großen Themen bei dem Besuch dürfte neben den bilateralen Beziehungen der Krieg in der Ukraine sein.

red