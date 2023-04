US-Militär-Mitarbeiter in Datenleck-Affäre festgenommen

Washington/Wien - US-Ermittler haben offenbar die undichte Stelle des massiven Geheimdienst-Datenlecks gefunden. Die Bundespolizei FBI nahm im Bundesstaat Massachusetts am Donnerstag (Ortszeit) einen 21-jährigen Mitarbeiter des US-Militärs fest. Der Mann sei in Verbindung mit der "unbefugten Entfernung, Aufbewahrung und Übermittlung von Verschlusssachen" in Gewahrsam genommen worden, sagte US-Justizminister Merrick Garland in Washington. Er sei Angehöriger der Nationalgarde und heiße Jack T.

Verfassungsrat entscheidet über Pensionsreform in Frankreich

Paris - Der französische Verfassungsrat entscheidet am Freitag über die Zukunft der umstrittenen Pensionsreform (18.00 Uhr). Das Urteil wird mit Spannung erwartet. Erklärt das Beratungsgremium der Regierung das Gesetz für verfassungskonform, muss Präsident Emmanuel Macron es innerhalb von zwei Wochen unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen. In diesem Fall ist mit erneuten Protesten der Reformgegner zu rechnen.

Spindelegger: Vorwürfe zu bosnischem Lager "völliger Unsinn"

Wien - Der Generaldirektor des Wiener Zentrums für Migrationspolitik (ICMPD), Michael Spindelegger (ÖVP), hat Vorwürfe im Zusammenhang mit dem bosnischen Flüchtlingscamp Lipa als "völliger Unsinn" zurückgewiesen. Weder sei österreichisches Steuergeld in das Projekt geflossen, noch gehe es um ein "neues Guantanamo am Balkan", sagte Spindelegger im APA-Gespräch. Die Einrichtung biete Platz für höchstens zwölf Personen und diene dem Schutz anderer Lagerbewohner vor akuten Gefährdern.

EU-Korruptionsskandal: Eva Kaili ab Freitag im Hausarrest

Rom/Brüssel/Straßburg - Die wegen des Korruptionsskandals um das Europaparlament abgesetzte Vizepräsidentin Eva Kaili kommt am Freitag aus der Untersuchungshaft frei. Kaili werde in der Früh nach gut vier Monaten im Gefängnis in den Hausarrest überstellt und mit einer elektronischen Fußfessel überwacht, erklärte Kailis Anwalt Michalis Dimitrakopoulos am Donnerstagabend. Die belgische Justiz hatte bereits am Mittwoch die vorläufige Haftentlassung der griechischen Politikerin beschlossen.

EU belegt russische Söldnertruppe Wagner mit Sanktionen

EU-weit/Brüssel - Die Europäische Union hat Russlands Söldnertruppe Wagner am Donnerstag zu seiner Sanktionsliste wegen "aktiver Teilnahme am russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine" hinzugefügt. Wagner sei wegen seiner "Aktionen, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine unterminieren und bedrohen", auf die Liste gesetzt worden, erklärte der Europäische Rat.

Nordkorea feuert Festbrennstoff-Rakete Richtung Meer ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine neuartige ballistische Langstreckenrakete mit Feststoffantrieb getestet. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag: "Der Test hat die militärische Effizienz der neuen ballistischen Langstreckenrakete als strategisches Angriffsmittel bewiesen." Damit werde die strategische Abschreckung und die Bereitschaft zum atomaren Gegenschlag Nordkoreas erheblich verbessert. Machthaber Kim Jong-un habe den Test geleitet.

