China versichert: Keine Waffenlieferungen an Russland

Peking/Brüssel - China liefert nach Angaben von Außenminister Qin Gang keine Waffen in Krisengebiete. "Wir liefern und werden ja auch später keine Waffen an Konfliktparteien liefern", sagte er am Freitag nach einem fast zweistündigen Gespräch mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Peking. Zudem kontrolliere man den Export sogenannter Dual Use-Güter, die zivil als auch militärisch verwendet werden können, entsprechend der Gesetzeslage.

Nordkorea feuert Festbrennstoff-Rakete Richtung Meer ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei der atomaren Abschreckung erzielt. Das Land habe unter Anleitung von Machthaber Kim Jong-un erfolgreich eine neuartige ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) des Typs Hwasongpho-18 mit Feststoffantrieb getestet, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Freitag. "Der Test hat die militärische Effizienz der neuen ballistischen Langstreckenrakete als strategisches Angriffsmittel bewiesen."

Prozess gegen Ex-BVT-Beamte ohne Martin W. gestartet

Wien - Ohne den ehemaligen BVT-Abteilungsleiter Martin W. hat am Freitag am Wiener Landesgericht der Amtsmissbrauch-Prozess gegen vier frühere Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und einen im maßgeblichen Zeitpunkt hohen Vertreter des Bundesamtes für Fremdenrecht und Asyl (BFA) begonnen. W. soll aufgrund einer Erkrankung nicht verhandlungsfähig sein, geht aus einem Befund und einem Patientenbrief hervor.

18.000 Rinder bei Explosion in Texas getötet

Houston (Texas) - Bei einer mutmaßlichen Methanexplosion und einem Brand in einem Milchviehbetrieb im US-Bundesstaat Texas sind rund 18.000 Rinder verendet. Ein Mitarbeiter des Betriebs konnte aus dem Inneren eines Gebäudes gerettet werden und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. "Dies war der tödlichste Brand in einem Rinderstall in der Geschichte von Texas, die Ermittlungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen", erklärte der texanische Landwirtschaftskommissar Sid Miller am Donnerstag.

Zyklon "Ilsa" stellt Sturmrekord in Australien auf

Perth - Der mit großer Sorge erwartete Zyklon "Ilsa" ist mit Böen von mehr als 270 Stundenkilometern über Küstengebiete in Westaustralien gezogen. Jedoch richtete der tropische Wirbelsturm Berichten zufolge weniger große Schäden an als zunächst befürchtet. Hauptgrund: "Ilsa" hatte in letzter Minute die Richtung gewechselt und somit die für ihren Eisenerz-Handel berühmte Hafenstadt Port Hedland verschont.

Florida: Parlament für Verschärfung des Abtreibungsrechts

Tallahassee (Florida)/Washington - Im US-Staat Florida sollen Abtreibungen künftig ab der sechsten Schwangerschaftswoche verboten werden. Das von Republikanern dominierte Parlament in Tallahassee verabschiedete am Donnerstagabend (Ortszeit) ein entsprechendes Gesetz. Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete es noch am späten Abend. Bisher sind Abtreibungen in dem Bundesstaat erst ab der 15. Schwangerschaftswoche verboten.

