Pentagon untersucht Zugang zu Geheimdienstinformationen

Washington/Kiew (Kyjiw) - Nach der Veröffentlichung brisanter Geheimdokumente und der Festnahme eines Verdächtigen will das US-Verteidigungsministerium den Zugang zu Geheimdienstinformationen überprüfen. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen Angehörigen der Luft-Nationalgarde, sagte Justizminister Merrick Garland. Der 21-Jährige soll am Freitag vor einem Bundesgericht erscheinen. Die Veröffentlichungen haben laut Kiew indes keinen Einfluss auf die geplante Offensive.

Start von ESA-Jupitersonde JUICE geglückt

Kourou/Graz/Wien - Nach einer wetterbedingten Verschiebung am gestrigen Donnerstagnachmittag ist der Start der europäischen Raumsonde JUICE am Freitag geglückt. Die Ariane-5-Rakete hob um 14.14 Uhr vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou (Französisch Guayana) ab. Die Reise zum Jupitersystem, das von der ESA-Sonde u.a. auch mit österreichischer Technologie und wissenschaftlicher Beteiligung genauer untersucht werden soll, wird acht Jahre in Anspruch nehmen.

Arbeiterkammer fordert kürzere Arbeitszeiten

Wien - Jede dritte beschäftigte Person kann sich laut Arbeiterkammer (AK) nicht vorstellen, ihren aktuellen Job bis zur Pension ausüben zu können. "Es wird immer intensiver gearbeitet, der Arbeitsdruck steigt", sagte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung ist der nächste logische Schritt." Die Arbeiterkammer erneuert damit ihre Forderung nach einer schrittweisen Arbeitszeitreduktion bei voller Bezahlung.

Nach Transit-Gipfel: Salvini bleibt hart

Rom/Innsbruck/Bozen - Das bei dem Transit-"Gipfel" in Kufstein von Tirol, Bayern und Südtirol mit einer Absichtserklärung paktierte gemeinsame Verkehrsmanagement am Brennerkorridor rückt offenbar in weite Ferne. Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) bleibt hart und machte am Freitag klar, dass Österreich bzw. Tirol zunächst die Transit-einschränkenden Maßnahmen abschaffen müssten. Erst in dem Falle würde Italien über das beabsichtigte Lkw-"Slot-System" diskutieren.

Deutschland verlängert Grenzkontrollen zu Österreich

Berlin/Wien - Deutschland verlängert die Grenzkontrollen zu Österreich um ein weiteres halbes Jahr. Das berichtete die deutsche Nachrichtenagentur dpa am Freitag unter Berufung auf ein Schreiben der deutschen Innenministerin Nancy Faeser an die EU-Kommission. Darin schreibt Faeser, absehbar sei nicht mit einem nachhaltigen Rückgang des irregulären Migrationsgeschehens nach Mittel- und Westeuropa zu rechnen.

Ex-BVT-Beamte in Amtsmissbrauchsprozess nicht geständig

Wien - Ohne den ehemaligen BVT-Abteilungsleiter Martin W. hat am Freitag am Wiener Landesgericht der Amtsmissbrauch-Prozess gegen vier frühere Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und einen im maßgeblichen Zeitpunkt hohen Vertreter des Bundesamtes für Fremdenrecht und Asyl (BFA) begonnen. W. fehlte krankheitsbedingt. Die Verteidiger der anderen vier Angeklagten wiesen die inkriminierten Vorwürfe vehement zurück.

Mitarbeiter von Geldtransportfirma in Wiener Bank überfallen

Wien - Zwei Mitarbeiter einer Geldtransportfirma sind Freitagfrüh im Foyer einer Bank in Wien-Favoriten von einem Bewaffneten überfallen worden. Der Täter gab laut Polizeisprecher Markus Dittrich "zumindest einen Schuss ab". Durch den Knall kam offenbar eines der beiden Opfer zu Schaden. Die Höhe der Beute war zunächst nicht bekannt. Der Räuber entkam mit dem Bargeld auf einem Tretroller oder E-Scooter, auf der Flucht soll er einen Passanten mit der Waffe bedroht haben.

Gazprom Austria insolvent - Austro-Gasmarkt nicht betroffen

Wien/Moskau - Die Gazprom Austria GmbH hat am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Insolvenzursache ist die Einstellung der Erdgaslieferungen durch die russische Muttergesellschaft am 22. März 2023. "Die Gasflüsse nach Österreich sind davon nicht betroffen", hieß es vom Regulator E-Control auf APA-Anfrage. Auch auf die OMV hat die Insolvenz der österreichischen Gazprom-Tochter nach eigenen Angaben keine Auswirkungen.

Wiener Börse weitet Kursgewinne aus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag klar fester gezeigt. Der Leitindex ATX weitete seine Kursgewinne aus und stieg 1,16 Prozent auf 3.263,11 Einheiten. Für deutlichen Auftrieb sorgten die Rekordergebnisse einiger US-Großbanken- in deren Windschatten ging es auch für die Wiener Bankaktien, die im ATX stark gewichtet sind, deutlich nach oben. BAWAG kletterten 3,5 Prozent, Erste Group gewannen 2,7 Prozent. Palfinger zogen nach Zahlen um 5,5 Prozent an.

