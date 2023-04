Arbeiterkammer fordert kürzere Arbeitszeiten

Wien - Die Diskussion um eine generelle Arbeitszeitverkürzung wird durch neue Debattenbeiträge weiter genährt. Die Arbeiterkammer (AK) erneuerte am Freitag ihre Forderung nach einer gesetzlichen Arbeitszeitreduktion bei voller Bezahlung. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sieht die Sache hingegen bei den Sozialpartnern, die Kollektivvertragsautonomie ließe bereits kürzere Arbeitszeiten zu. Wirtschaftsvertreter warnten unter anderem vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels.

Pentagon untersucht Zugang zu Geheimdienstinformationen

Washington/Kiew (Kyjiw) - Nach der Veröffentlichung brisanter Geheimdokumente und der Festnahme eines Verdächtigen will das US-Verteidigungsministerium den Zugang zu Geheimdienstinformationen überprüfen. Nach der Festnahme eines 21 Jahre alten Militärmitarbeiters wegen des massiven Geheimdienst-Datenlecks in den USA erschein der junge Mann erstmals vor Gericht. Die Veröffentlichungen haben laut Kiew indes keinen Einfluss auf die geplante Offensive.

Start von ESA-Jupitersonde JUICE geglückt

Kourou/Graz/Wien - Nach einer wetterbedingten Verschiebung am gestrigen Donnerstagnachmittag ist der Start der europäischen Raumsonde JUICE am Freitag geglückt. Die Ariane-5-Rakete hob um 14.14 Uhr vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou (Französisch Guayana) ab. Die Reise zum Jupitersystem, das von der ESA-Sonde u.a. auch mit österreichischer Technologie und wissenschaftlicher Beteiligung genauer untersucht werden soll, wird acht Jahre in Anspruch nehmen.

Beschaulicher Auftakt zu Doskozils "Freundschaft-Tour" in NÖ

Wiener Neustadt - Wo sonst Zaubertricks aufgeführt werden, hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Freitag seine "Freundschaft-Tour" gestartet, mit der er für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender der SPÖ werben will. Im "Magic Theater" in Wiener Neustadt tauschte sich Doskozil im kleinen Rahmen mit Parteikollegen aus. Unterstützung kam vom früheren Klubobmann der SPÖ in Niederösterreich, Reinhard Hundsmüller, und vom Wiener Neustädter Vizebürgermeister Rainer Spenger.

Ministerium vereinfachte Abgabe von Kinderantibiotika

Wien - Das Gesundheitsministerium hat die magistrale Zubereitung von Kinderantibiotika in Apotheken vereinfacht. Präparate mit dem Wirkstoff Amoxicillin dürfen dort ab sofort ohne chef- und kontrollärztliche Bewilligung selbst zubereitet werden. Die Abgabe ist damit einfacher und schneller möglich. Der Wirkstoff wurde am Freitag per Verordnung in die sogenannte Arzneitaxe aufgenommen, teilte das Ressort gegenüber der APA mit.

China versichert: Keine Waffenlieferungen an Russland

Peking/Brüssel - China liefert nach Angaben von Außenminister Qin Gang keine Waffen in Krisengebiete. "Wir liefern und werden ja auch später keine Waffen an Konfliktparteien liefern", sagte er am Freitag nach einem fast zweistündigen Gespräch mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Peking. Zudem kontrolliere man den Export sogenannter Dual Use-Güter, die zivil als auch militärisch verwendet werden können, entsprechend der Gesetzeslage.

Nach Transit-Gipfel: Salvini bleibt hart

Rom/Innsbruck/Bozen - Das bei dem Transit-"Gipfel" in Kufstein von Tirol, Bayern und Südtirol mit einer Absichtserklärung paktierte gemeinsame Verkehrsmanagement am Brennerkorridor rückt offenbar in weite Ferne. Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) bleibt hart und machte am Freitag klar, dass Österreich bzw. Tirol zunächst die Transit-einschränkenden Maßnahmen abschaffen müssten. Erst in dem Falle würde Italien über das beabsichtigte Lkw-"Slot-System" diskutieren.

Proteste in Frankreich vor Pensions-Entscheidung

Paris - In Frankreich haben vor der Entscheidung des Verfassungsrats zur Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron am Freitag erneut Menschen protestiert. In Paris setzte sich am Mittag ein Demonstrationszug in Bewegung. In etlichen anderen Städten waren ebenfalls Proteste geplant. Landesweit wurden außerdem Straßen blockiert. Der Verfassungsrat will am Abend das Ergebnis einer Prüfung des Reformvorhabens verkünden, mit dem das Pensionsantrittsalter von 62 auf 64 Jahre steigt.

