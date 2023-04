Biden: Geheimdienstinformationen besser schützen

Washington - US-Präsident Joe Biden hat nach der Festnahme im Datenleck-Skandal Militär und Geheimdienste angewiesen, zusätzliche Maßnahmen zum Schutz sensibler Informationen zu ergreifen. Die Verbreitung von Informationen über die nationale Verteidigung solle weiter eingeschränkt werden, kündigte Biden am Freitag an. Man sei noch dabei, den inhaltlichen Wert der im Internet veröffentlichten Geheimdokumente zu ermitteln. Dabei stimmten sich die USA eng mit Partnern und Verbündeten ab.

Arbeiterkammer fordert kürzere Arbeitszeiten

Wien - Die Diskussion um eine generelle Arbeitszeitverkürzung wird durch neue Debattenbeiträge weiter genährt. Die Arbeiterkammer (AK) erneuerte am Freitag ihre Forderung nach einer gesetzlichen Arbeitszeitreduktion bei voller Bezahlung. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sieht die Sache hingegen bei den Sozialpartnern, die Kollektivvertragsautonomie ließe bereits kürzere Arbeitszeiten zu. Wirtschaftsvertreter warnten unter anderem vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels.

Beschaulicher Auftakt zu Doskozils "Freundschaft-Tour" in NÖ

Wiener Neustadt - Wo sonst Zaubertricks aufgeführt werden, hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Freitag seine "Freundschaft-Tour" gestartet, mit der er für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender der SPÖ werben will. Im "Magic Theater" in Wiener Neustadt tauschte sich Doskozil im kleinen Rahmen mit Parteikollegen aus. Unterstützung kam vom früheren Klubobmann der SPÖ in Niederösterreich, Reinhard Hundsmüller, und vom Wiener Neustädter Vizebürgermeister Rainer Spenger.

Mordversuchsvorwurf in Rattengift-Prozess in NÖ verworfen

St. Pölten - Mit einem Freispruch vom Vorwurf des versuchten Mordes hat am Freitag am Landesgericht St. Pölten ein zweitägiger Prozess um die Verabreichung von Rattengift geendet. Einem 53-Jährigen war angelastet worden, seinem betagten Vater die Substanz in Lebensmittel gemischt zu haben. Nicht rechtskräftig verurteilt wurde der Landwirt allerdings wegen Körperverletzung und Nötigung zu vier Monaten bedingter Haft, weil er den Altbauern geschlagen und bedroht haben soll.

Nehammer lädt zu "Auto-Gipfel" ins Kanzleramt

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) lädt für Mittwoch kommender Woche zu einem Auto-Gipfel ins Bundeskanzleramt. Dort sollen mit Experten und Wissenschaftern die Zukunftspotenziale von synthetischen Kraftstoffen - sogenannten E-Fuels - diskutiert werden, berichtete Nehammer am Freitag bei einem Hintergrundgespräch in Wien. Nehammer sprach sich zuletzt angesichts der 80.000 Beschäftigten im Automobilbereich gegen ein endgültiges Aus für Verbrennungsmotoren aus.

Ministerium vereinfachte Abgabe von Kinderantibiotika

Wien - Das Gesundheitsministerium hat die magistrale Zubereitung von Kinderantibiotika in Apotheken vereinfacht. Präparate mit dem Wirkstoff Amoxicillin dürfen dort ab sofort ohne chef- und kontrollärztliche Bewilligung selbst zubereitet werden. Die Abgabe ist damit einfacher und schneller möglich. Der Wirkstoff wurde am Freitag per Verordnung in die sogenannte Arzneitaxe aufgenommen, teilte das Ressort gegenüber der APA mit.

Verfassungsrat gibt grünes Licht für Macrons Pensionsreform

Paris - Die umstrittene Pensionsreform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kann in Kraft treten. Der französische Verfassungsrat hat die Kernpunkte der umstrittenen Rentenreform gebilligt. Die obersten Verfassungshüter erteilten in einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung unter anderem dem wichtigsten Reformvorhaben der Regierung von Macron, der Anhebung des Pensionsantrittsalters von 62 auf 64 Jahre, ihre Zustimmung. Andere Punkte des Reformprojekts wiesen sie zurück.

Nach Transit-Gipfel: Salvini bleibt hart

Rom/Innsbruck/Bozen - Das bei dem Transit-"Gipfel" in Kufstein von Tirol, Bayern und Südtirol mit einer Absichtserklärung paktierte gemeinsame Verkehrsmanagement am Brennerkorridor rückt in weite Ferne. Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) bleibt hart und machte am Freitag klar, dass Österreich bzw. Tirol zunächst die Transit-einschränkenden Maßnahmen abschaffen müssten. Erst in dem Falle würde Italien über das beabsichtigte Lkw-"Slot-System" diskutieren.

