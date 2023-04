Biden will neuerliche Kandidatur 2024 "bald verkünden"

Washington/Dublin - US-Präsident Joe Biden hat erneut eine mögliche Kandidatur bei der Wahl im kommenden Jahr angedeutet. "Ich habe das durchkalkuliert", sagte Biden in der Nacht auf Samstag mitreisenden Journalisten zufolge am Ende seines Besuchs in Irland. "Wir werden es relativ bald verkünden." Es ist das bisher deutlichste Bekenntnis des Präsidenten zu einer erneuten Kandidatur, mit der weithin gerechnet wird.

Biden will Geheimdienstinformationen besser schützen

Washington - US-Präsident Joe Biden hat nach der Festnahme im Datenleck-Skandal Militär und Geheimdienste angewiesen, zusätzliche Maßnahmen zum Schutz sensibler Informationen zu ergreifen. Die Verbreitung von Informationen über die nationale Verteidigung solle weiter eingeschränkt werden, kündigte Biden am Freitag an. Man sei noch dabei, den inhaltlichen Wert der im Internet veröffentlichten Geheimdokumente zu ermitteln. Dabei stimmten sich die USA eng mit Partnern und Verbündeten ab.

Tote Zivilisten bei russischem Raketenangriff in Slowjansk

Kiew (Kyjiw)/Kopenhagen - In Slowjansk im Osten der Ukraine sind nach Angaben des regionalen Gouverneurs Pawlo Kyrylenko bei Raketenangriffen mindestens neun Menschen getötet und 21 Personen verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden dabei mehrere Dutzend mehrstöckige Gebäude und einzelne Häuser beschädigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte: "Der teuflische Staat demonstriert einmal mehr sein Wesen."

Aus für Atomenergie in Deutschland

Berlin - Ein Moment für die Geschichtsbücher: Die deutschlandweit letzten drei Atomkraftwerke sollen am Samstag vom Netz gehen. Die Abschaltung des letzten Werks wird kurz vor Mitternacht erwartet - welcher der Meiler Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 der letzte sein wird, ist unklar. Damit endet nach mehr als 60 Jahren die Stromgewinnung aus Atomkraft in Deutschland. Kernkraftgegner wollen das Ende in mehreren Städten mit Kundgebungen begleiten.

Verfassungsrat billigt Macrons Pensionsreform: Neue Proteste

Paris - Nach der Billigung der umstrittene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron durch den Verfassungsrat ist es am Freitagabend in Frankreich erneut zu Ausschreitungen gekommen. Allein in der Hauptstadt Paris seien 112 Demonstranten festgenommen und 30 Mülltonnen angezündet worden, berichtete der TV-Sender "BFMTV" unter Berufung auf den Polizeipräfekten. In etlichen anderen Städten wie Straßburg, Lyon und Nantes kam es ebenfalls zu Protestaktionen,

Polens Präsident: Lassen uns von Putin nicht einschüchtern

Wien - Polens Präsident Andrzej Duda hat am Freitag in Wien weitere militärische Unterstützung Kiews angekündigt. Bisher habe man Militärgüter im Wert von drei Milliarden Euro geliefert. Von der Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus "lassen wir uns nicht einschüchtern, weil wir einig sind", so Duda bei einer Pressekonferenz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. "Der imperiale Krieg Russlands gegen die Ukraine kann uns nicht gleichgültig sein", sagte Van der Bellen.

